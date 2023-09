El Ayuntamiento de Mieres "analizará las propuestas" de los vecinos de Requejo para mejorar el barrio

Mientras los mierenses están apoyando a los vecinos de Requejo con sus firmas, el gobierno local se pronunció ayer por primera vez respecto a la denuncia que los habitantes de este barrio fundacional han hecho, quejándose de inseguridad, narcotráfico, ruidos, ruinas y falta de limpieza. El equipo dirigido por Aníbal Vázquez aseguraba que "analizará las propuestas que hagan los vecinos en los próximos días para mejorar el estado de una las plazas sidreras más importantes de Asturias". Por el momento, en apenas un par de días, los residentes de Requejo han reunido ya unas 300 firmas, y todavía falta el fin de semana, cuando se celebran las fiestas del barrio.

Fuentes municipales señalaron que "como siempre, hay disposición y voluntad de trabajar para buscar soluciones a los problemas, en Requejo y en todo el municipio. Es un principio básico para este gobierno". Eso sí, quisieron dejar claro que "en los últimos meses no se han presentado quejas ni reclamaciones por parte de los vecinos, ni en el registro municipal ni a través de la ‘Línea Verde’, trasladando problema alguno". Además, el gobierno local agregó que "tampoco nos consta que se hayan presentado denuncias en materia de seguridad".

Una situación que choca con lo que aseguran los vecinos, que han mostrado varios escritos de los presentados en el registro del Ayuntamiento de Mieres con reclamaciones, por ejemplo, sobre el ruido generado por los camiones de recogida de vidrio.

El gobierno municipal subraya también: "Lo que no podemos compartir es que se recurra al alarmismo, ya que Requejo es un lugar seguro, donde la gente puede disfrutar de la gastronomía y la sidra con tranquilidad y normalidad". Y agrega que "generar miedo o desconfianza es irresponsable. El hecho de que no se hayan presentado denuncias es un indicador importante: no hay justificación para generar este nivel de alarma". Hace referencia el ejecutivo de IU a los hechos denunciados por los vecinos según los cuales habría varios residentes conflictivos, que ya se han colado a robar en varias propiedades abandonadas o en ruinas, cuestión que, según denuncian, se ha venido incrementando en las últimas semanas.

Retos

El gobierno municipal sostiene que "los retos que tiene Requejo para los próximos años están muy presentes en la agenda del gobierno, pero no podemos obviar que algunos asuntos no tienen soluciones mágicas ni inmediatas". Es aquí donde los responsables municipales hacen referencia a los inmuebles en ruinas: "Un ejemplo de esto es el estado de algunos edificios". "Llevamos trabajando desde hace tiempo pero los procedimientos legales son lentos y más cuando hay muchos propietarios afectados", explicaron desde el Ayuntamiento. "En todo caso, en estos momentos hay varios requerimientos de actuación y queremos agradecer la colaboración de varios vecinos que han facilitado la localización de propietarios afectados", finalizaron las fuentes municipales.