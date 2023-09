Las Cuencas, suspenso rotundo en transparencia

Si entra en las páginas web de los seis ayuntamientos más grandes de las comarcas mineras (Langreo, Mieres, San Martín, Laviana, Lena y Aller) le costará encontrar la sección denominada "Portal de Transparencia". Más aún si lo que busca en este apartado son las declaraciones de bienes de los concejales electos, y es que le costará hacerlo porque no están. Ni los de este mandato ni los del anterior. Los datos más recientes que se pueden recabar son, como mucho, de hace dos legislaturas. En la mayoría de los casos, ni eso. En Laviana, por ejemplo, sigue apareciendo el presidente del Principado, Adrián Barbón, que hace ya seis años que dejó el Ayuntamiento. Esta opacidad contraviene la Ley de Transparencia, ya que la información debe de ser pública. Tras ser cuestionados por este diario, todos los consistorios han afirmado que se pondrán al día y harán públicos los bienes de los concejales en las próximas semanas.

Uno de los ejemplos es el de Mieres. En el portal de Transparencia municipal se pueden encontrar las declaraciones de bienes e incompatibilidades de los ediles que formaron la Coporación entre 2015 y 2019. Es decir, se colgaron en 2015 y hace 8 años que no se actualiza. No hay rastro de las declaraciones de los ediles del pasado mandato. En el Consistorio mierense explican que "actualmente, las declaraciones de los concejales, que tuvieron que presentar antes de recoger el acta, se encuentran en proceso de digitalización, y una vez que se pasen a este formato, se subirán como marca la Ley". Otros concejos como Gijón o Siero ya las han hecho públicas.

Al igual que en Mieres, en Laviana también se pueden encontrar declaraciones de bienes. Eso sí, con dos matices. El primero, que los enlaces del portal de transparencia no funcionan. El segundo, que los ediles que figuran en esa relación, y que no son todos, incluyen, por ejemplo, al actual presidente del Principado, Adrián Barbón, que hace seis que dejó el Ayuntamiento lavianés. Fuentes municipales explicaron que "en el Pleno organizativo quedó constancia de que todos habían presentado los documentos conforme a la Ley", y agregaron que ahora mismo hacer públicos de los datos "depende de que los servicios jurídicos los pasen a informáticos para su publicación".

En el caso de San Martín del Rey Aurelio, hay un espacio también dedicado a las declaraciones de bienes. Sin embargo, en el mismo solo aparece un listado de concejales del anterior mandato y en él no figura ninguna información. De hecho, al pie de la página hay una nota que reza "Página en proceso de actualización". Desde el Ayuntamiento han aclarado que "estamos en ello", y puntualizaron que "aunque no hay una fecha, los datos se actualizarán en breve".

Langreo y Lena son los dos municipios en los que no se encuentra ninguna referencia a las declaraciones de bienes de sus concejales. En el caso de la cabecera del Nalón, no hay ningún apartado en la web municipal en el que se pueda llegar a esta información, aunque sea desactualizada. Señalan desde el Consistorio que "ahora mismo no está actualizado, está en construcción y tenemos que ir metiéndole contenido". Mientras, en el caso del Ayuntamiento de Lena, sí existe portal de Transparencia, y un enlance que redirige al sitio donde deberían estar los bienes de los ediles. Sin embargo, en la pantalla aparece un mensaje que reza: "A cumplimentar por el Ayuntamiento". También fuentes municipales señalaron que tras consultar con la secretaria municipal, "esta información se tratará conforme a la normativa de protección de datos", sin añadir más explicaciones sobre si harán públicas o no sus declaraciones.

Por último, Aller es el concejo que más actualizado tiene este apartado, si bien todavía no se pueden ver las declaraciones de bienes de la Corporación actual. Sí aparecen, por contra, las de los ediles que formaron parte del Pleno durante el periodo 2019-2023. "Estamos trabajando en actualizar cuanto antes la página web y ofrecer estos datos", señaló el alcalde, Juan Carlos Iglesias.

Portales de Transparencia que no se encuentran, datos que no están disponibles, contenidos sin actualizar desde hace años... en resumen, las Cuencas suspende en transparencia.