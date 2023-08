Los bienes de los miembros de la Corporación gijonesa: Moriyón declara 40.000 euros en tres cuentas, una vivienda unifamiliar y un coche

Empiezan a hacerse públicas las declaraciones de bienes de los concejales de la Corporación local. Y solo empiezan porque, por algún motivo sin aclarar, la web del Ayuntamiento impedía ayer acceder a la información de los nueve ediles del PSOE. Desde este partido aseguran haber enviado sus documentos "en tiempo" y explican que por protección de datos es el Ayuntamiento quien debe compartir esta información. Respecto a lo conocido, el que más dinero guarda en el banco es el forista Jorge González–Palacios, con 73.000 euros. La que menos tiene es Noelia Ordieres, de Izquierda Unida, que declara 1.034. La alcaldesa, Carmen Moriyón, notifica 40.000 euros repartidos en tres cuentas: dos con 10.000 y otra con 20.000. Aclara que tiene una hipoteca pendiente de 180.000 euros y que conduce un Peugeot Allure 2008 que se compró el año pasado. Como propiedad inmobiliaria, señala su vivienda unifamiliar y también declara un seguro de vida vinculado a la hipoteca de 200.000 euros. No tiene acciones empresariales ni fondos de inversión.

González–Palacios presenta la declaración más abultada. Señala tener 73.000 euros repartidos en dos cuentas corrientes y ser propietario de una vivienda y tres plazas de garaje, todas en Gijón. Tiene, también, acciones en Prisa, un plan de pensiones de 12.500 euros y un pagaré (se entiende que pendiente de cobro) de 174.000 euros. Conduce una moto de la marca BMW. No tiene deudas. Salvo él y la Alcaldesa, el resto de foristas declaran menos de 40.000 euros en el banco. Pelayo Barcia se queda cerca, con 37.000. Tiene, en propiedad, una vivienda y una plaza de garaje con trastero en Gijón y es dueño al 14,28% de otra vivienda en la ciudad. Posee acciones en el Banco Santander, aunque por bajo importe (3.100 euros) y dos seguros de vida, y figura como accionista único de una sociedad limitada. Conduce un Ford Focus que se compró en 2011 y tiene una hipoteca de la que aún le quedan por pagar 112.000 euros.

Después está Jesús Martínez Salvador, con 20.000 euros en su cuenta. Declara ser propietario de una vivienda y dos plazas de garaje en Gijón, adquiridas todas ellas a la vez, en 2015, y también que posee al 50 por ciento de otra vivienda en el concejo de Villaviciosa. Tiene pendiente una hipoteca de 120.000 euros, no es accionista en ninguna empresa y cuenta con un seguro de vida de 180.000 euros. Tiene un vehículo privado de la marca BMW y dos motocicletas, una Vespa y una Yahama.

Montserrat López Moro, también de Foro, refiere tener 15.000 euros justos en su cuenta corriente y ser propietaria de dos propiedades, que no se especifican, al 50 por ciento. No tiene acciones ni otras propiedades, pero sí un seguro de vida valorado en 48.455 euros. Mantiene el mismo coche desde 2016, un modelo de BMW. Su balance es muy similar al de Nuria Bravo, con 14.000 euros en la cuenta y propietaria al 50 por ciento de tres inmuebles que tampoco se especifican, aunque sí se aclara que dos están en Lugo. Su seguro de vida cubre 30.000 euros y no tiene acciones ni vehículo propio. María Mitre, por su parte, refiere tener 8.700 euros en su cuenta y poseer, al 50 por ciento, una vivienda y dos plazas de garaje.

Gilberto Villoria presenta los números más modestos de Foro en cuanto a dinero en la cuenta (7.971 euros), pero el balance más abultada en cuanto a propiedades inmobiliarias. Tampoco se especifica si son casas, fincas o garajes, pero el edil señala tener cinco propiedades como único dueño y otras tres al 50 por ciento. Varias están ubicadas en Riosa. No tiene acciones ni seguros de vida y conduce un Mazda que estrenó el pasado mes de mayo.

En el Partido Popular, la que menos dinero tiene en su cuenta es la vicealcaldesa, Ángela Pumariega. Declara solo 3.710 euros en su cuenta, la menor cuantía por detrás de Noelia Ordieres (IU). Señala ser propietaria al 83 por ciento de una vivienda en Gijón y contar con un fondo de inversión valorado en 105.804 euros. No declara ningún coche a su nombre. Entre los populares, la declaración de bienes más cuantiosa es la de Jorge Pañeda. Declara más de 55.000 euros repartidos en seis cuentas diferentes y ser propietario de un piso en Viesques y de una finca en Castiello que comparte con otra persona. Registra también un plan de pensiones de 84.459 euros y tres vehículos distintos: dos coches y una moto. Y asegura poseer cuatro préstamos diferentes pendientes de pago, pero las cuantías no se especifican.

Ángeles Fernández-Ahúja, por su parte, declara 30.228 euros en cinco cuentas bancarias y una vivienda en propiedad, así como un Ford Focus que se compró en 2004. Rodrigo Pintueles asegura tener 19.634 euros y ninguna propiedad inmobiliaria a su nombre. Tampoco tiene coche. Guzmán Pendás, por su parte, señala tener 9.368 euros en su cuenta y un piso que posee al 33 por ciento. Tiene acciones valoradas en más de 40.000 euros y conduce un Mazda.

Los ediles de Vox han declarado que ambos tienen menos de 10.000 euros en su cuenta corriente. Sara Álvarez Rouco dice sumar 9.500, repartidos en tres cuentas distintas; y Oliver Suárez, 9.803 en otras dos. No registran ninguna casa ni cualquier tipo de propiedad inmobiliaria a su nombre. Tampoco tienen coche. La concejala sí señala tener acciones en dos empresas (al menos una de ellas es familiar, porque lleva sus apellidos), pero ambas no llegan a sumar 8.000 euros de valor. Y Suárez afirma haber firmado dos seguros de vida valorados en 50.000 y 40.000 euros y un plan de ahorros de otros 2.000. Ambas declaraciones son de las más modestas de toda la Corporación.

En cuando a los concejales de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana declara 14.658 euros repartidos en dos cuentas bancarias y ninguna propiedad inmobiliaria ni vehículo registrado a su nombre. Solo un seguro de vida, pero de cobertura baja, apenas 3.200 euros. Y su compañera, Noelia Ordieres, además de los 1.034 euros ya citados, declara a su nombre una furgoneta de marca Opel que tiene desde 2020 y un préstamo pendiente cuyo importe no se cuantifica.

Olaya Suárez, de Podemos, registra 10.000 euros repartidos en tres cuentas bancarias, pero aclara que su participación en ellas es de entre el 50 y el 25 por ciento, por lo que su liquidez real es menor. Tiene un plan de pensiones (con 2.558 euros) y un seguro de vida de 1.500. Se compró un Honda Civic en 2021. No tiene acciones y se declara propietaria de un piso en Gijón al 33 por ciento, de otro al 50 y de un tercero al 25.