Más independencia, residencias "como en casa" y paliar la soledad: los pilares del nuevo modelo asistencial para mayores en Asturias

Más independencia, residencias más pequeñas y medidas para paliar la soledad. El Presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), ha repasado este mediodía las líneas generales del modelo asistencial para los mayores por el que apuesta el Gobierno regional. Una planificación en la que ya trabajan y en la que seguirán avanzando: "Necesitamos un gran acuerdo social en materia de cuidados", ha afirmado el máximo dirigente regional.

Barbón ha hecho estas declaraciones durante su asistencia al acto por el Día Internacional de las Personas de Edad, que ha organizado UGT Asturias en el CIDAN de Pola de Laviana. También han asistido la delegada del Gobierno, Delia Losa, y el alcalde de Laviana, Julio García. Además de Manuel Francisco Menéndez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Asturias y Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias.

Los protagonistas, no obstante, fueron los mayores. Es así siempre, en palabras del Presidente de Asturias: "Esta es una comunidad autónoma que tiene un verdadero deseo de dar protagonismo a las personas mayores. Nosotros reivindicamos con orgullo que la gente viva más y que pueda vivir con mejor salud". Un buen ejemplo, ha añadido, fue la gestión de la crisis sanitaria del covid-19. "Ninguna persona mayor quedó sin atender, se medicalizaron las residencias cuando fue necesario". "Ninguna persona, tuviera la edad que tuviera, fue privada del acceso al hospital ni del acceso a las UCIS", ha añadido. Asturias es, apuntó Barbón, "una comunidad que ha cuidado y cuida de las personas mayores; siempre contando con ellas".

En esta línea se está planificando el nuevo modelo asistencial. Uno de los pilares es que los mayores puedan permanecer el máximo tiempo posible en sus domicilios: "La inmensa mayoría de las personas quieren envejecer en sus casas, hacia ahí tenemos que caminar". Las residencias serán "más pequeñas y más funcionales", porque "las lecciones de la pandemia tienen que servir para algo". Especial atención, apuntó Barbón, a la soledad "no deseada". "Cuando una persona necesita del apoyo de los demás, las administraciones no podemos mirar hacia otro lado".

En esa lucha contra la soledad también hizo hincapié Fernández Lanero. El secretario general de UGT señaló la necesidad de combatir el suicidio entre las personas mayores. Destacó que "quedan barreras por romper. Tenemos que seguir trabajando por conseguir la independencia plena de nuestros mayores, también por la participación". "Queda trabajo por hacer, aunque en Asturias hemos iniciado ya el camino".

Pensiones

Cambiar, porque todo ha cambiado. Según Manuel Francisco Menéndez, "las personas mayores del siglo XXI somos diferentes. Salimos, viajamos y nos relacionamos". Es por eso que pidió a los políticos que "pongan en su agenda" los problemas que afectan a los vecinos de más edad. También llamó a la "responsabilidad" de todos los partidos para evitar "la entrada de la extrema derecha por la puerta de atrás". "Nosotros, los mayores, hemos vivido un gobierno de extrema derecha y sabemos cómo se las gastan".

Uno de los principales cambios que planteaba el PP de Alberto Núñez Feijóo -que, finalmente, no consiguió apoyos suficientes para su investidura- es la congelación de las pensiones. Extremo que, coincidieron Menéndez, Lanero y el propio Barbón, "no se puede permitir". El Presidente del Principado afirmó que "soy un firme defensor de que las pensiones se revaloricen con el IPC". Porque los mayores, recordó el dirigente regional, "no meten ese dinero en el calcetín. Con pensiones dignas aumenta el consumo". Un último apunte de Manuel Francisco Menéndez, antes de terminar el acto: "Tienen que contar con nosotros. Porque nos hemos jubilado del trabajo, pero no nos hemos jubilado de la vida".