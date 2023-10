La empresa del cementerio de El Entrego urge una negociación para evitar el cierre

La propiedad del cementerio de El Entrego (la mercantil La Solana Asturiana S. A.) urge al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio a alcanzar un acuerdo para que el camposanto no cierre sus puertas el próximo 31 de diciembre.

En vísperas de Todos los Santos, el día del año en que más personas acuden a los cementerios, la empresa del entreguino de San Andrés insiste en que "después de 30 años, la actividad privada toca a su fin". En un comunicado remitido por el despacho de abogados de la compañía se explica: "La Solana Asturiana, S.A., mostró su plena predisposición a que el equipamiento pudiera pasar a manos públicas, dada la anomalía que supone no contar con un cementerio público en el que prestar un servicio básico; situación que no tiene parangón en el territorio nacional".

El proceso, según explica el comunicado, comenzó hace tres años, cuando la empresa informó al Ayuntamiento de que a finales de 2023 se jubilaría su propietario y por tanto cerraría el cementerio. Tras esa comunicación, antes de concluir el anterior mandato, con José Ángel Álvarez, "Quirós" (PSOE), en la Alcaldía de San Martín, el Ayuntamiento contrató a una sociedad de tasación homologada para que hiciera una valoración del equipamiento. "La propiedad brindó toda la información y aportó la documentación requerida, reiterando el ofrecimiento de todo tipo de facilidades para abordar el traspaso de un servicio que es público", explica la empresa

La tasación

"A pesar del tiempo transcurrido, no se ha recibido propuesta alguna y todos los intentos para obtener información de la valoración realizada y entregada por la sociedad de tasación al Ayuntamiento han resultado infructuosos", critica la empresa.

El actual alcalde, el también socialista José Ramón Martín Ardines, mantiene que los técnicos municipales no están de acuerdo con esa tasación y se ha encargado una revisión de la misma.

Mientras, la propiedad del cementerio mantiene la fecha de cierra. "Que no se diga que la propiedad no ha actuado con diligencia y franqueza; mientras tanto, el cementerio de San Andrés sigue esperando alguna propuesta que no acaba de llegar. En definitiva, si el Ayuntamiento no asume el cementerio de San Andrés y la prestación del servicio público funerario antes de fin de año, el municipio carecerá de dicho servicio", afirman de manera rotunda.

Además, la empresa, que se hizo cargo del camposanto en 1993, recuerda que el Ayuntamiento está obligado a ofrecer este servicio según la ley de Bases de Régimen Local. También es cierto que el de San Andrés de El Entrego no es el único cementerio existente en el municipio de San Martín del Rey Aurelio.