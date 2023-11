Educación replica que la madre de San Martín que pagó 484 euros en taxis para que su hija vaya a clase no pidió la ayuda de transporte adecuada

La consejería de Educación del Principado intentó aclaró ayer la causa o causas por las que Estrella Hernández tiene que ir al instituto en taxi desde Cerezal hasta Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio y su madre, Mar Casarrubias, pagar una factura mensual que asciende a 484 euros.

Tras la publicación de la denuncia de la mujer en LA NUEVA ESPAÑA, Educación ha explicado que "la madre de esta alumna del IES Juan José Calvo Miguel, de Sotrondio, se presentó a la convocatoria ordinaria de ayudas individualizadas en materia de transporte escolar durante el curso 2023/2024", pero añaden que "la concesión de ayudas de esa convocatoria no está resuelta todavía". Los beneficiarios de estas ayudas lo sabrán antes de las vacaciones de Navidad. La comisión de selección tiene que estudiar cientos de casos y normalmente la decisión se conoce en el mes de diciembre. "Por tanto, esta familia de Sotrondio todavía no conoce si tiene autorizada la ayuda individualizada al transporte escolar y el importe que le puede corresponder", explican desde Educación.

Pero no es esa la única causa por la que esta mujer, llegada a Sotrondio desde Madrid junto a su hija, no ha recibido apoyo en el transporte escolar.

Mar Casarrubias presentó la solicitud de ayuda para el transporte escolar en la convocatoria ordinaria que la consejería de Educación aprobó el 4 de septiembre de 2023. Lo hizo en tiempo, pero no en forma, es decir, presentó la documentación dentro del plazo establecido, pero no de la forma adecuada.

Las ayudas

Por la zona en la que vive Estrella Hernández no pasa un autobús escolar que la lleve al instituto de Sotrondio. Esta situación no es excepcional en Asturias. Por la orografía del Principado se repite en muchos lugares. Educación establece dos tipos de ayuda en función de si el alumnado utiliza o no un servicio regular de transporte de viajeros para acudir a clase. Tampoco es el caso porque la joven no puede ir en el bus de línea ya que por los horarios y frecuencias perdería las primeras horas lectivas todos los días.

Educación también contempla estos casos y dispone ayudas para los alumnos que tienen que ir al colegio por medios propios o en taxi. Hay una opción, también en taxi, para trayectos especialmente complicados. "En el caso de esta familia, la solicitud no se presentó en el apartado de ‘Alumnado que utiliza servicio de taxi’, sino en el de ‘Alumnado que se traslada por medios propios’", subrayan desde el Principado, y explican que "para ese apartado elegido por la familia (traslado por medios propios) una ayuda por kilómetro, cuya cuantía marca cada año el Principado y que coincide con la misma que recibe el personal al servicio de la administración autonómica".