Cisma en el PSOE de Langreo a causa de la "guerra del agua": el exlíder del partido y concejales acusan a Carmen Arbesú de mentir

Cisma en el PSOE de Langreo a causa de la "guerra del agua", el conflicto de intereses entre el Ayuntamiento de Langreo y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que pretende reducir la concesión de captación de agua del canal de Curuxera de 1.000 a 240 litros por segundo (Cadasa, Consorcio de Aguas de Asturias, quiere rebajarlo todavía más).

Si ya existía resquemor suficiente en la organización como para que una gestora se ponga al frente del partido en el concejo, las declaraciones de la exalcaldesa socialista Carmen Arbesú, negando que tuviese nada que ver con el recorte, y afirmando que sus compañeros de partido –se refirió al concejal Francisco Torre– eran conocedores del problema, ha abierto una profunda herida en la agrupación de Langreo.

El ex secretario general del PSOE en el municipio, Gregorio Lora, junto al propio Torre, dieron su versión de los hechos tras los ataques de Arbesú. Apoyándolos, otras dos concejalas del grupo municipal que estuvieron en el equipo de gobierno de la propia Arbesú, Melania Montes y Pamela Álvarez. "No es cierto que fuera conocedor de esta situación", aclaró Torre nada más empezar, afirmando que "ni como secretario de política local en la comisión ejecutiva, ni como portavoz del grupo municipal, tuve conocimiento de esta situación. Supe de ello el 5 de enero de 2024, cuando el alcalde –Roberto García, de IU– me convocó a una junta de portavoces". "No compartimos esta decisión de recortar la concesión del agua a Langreo", añadió. Y aseguró que "ni en el grupo municipal, ni en la comisión ejecutiva, la persona encargada de hacerlo", es decir, la exalcaldesa Carmen Arbesú, "planteó este tema". Añadió Francisco Torre que las acusaciones contra su persona "las he puesto en manos de un jurista, por si tuvieran algún tipo de recorrido legal", ya que, insistió, "nunca supimos de este problema".

Gregorio Lora corroboró esta versión, asegurando que en el año y medio que estuvo al frente del PSOE de Langreo asistió a las reuniones del equipo de gobierno y de la comisión ejecutiva del partido, y que "desconocíamos este posible acuerdo", por el cual el Ayuntamiento admitiría la reducción de la concesión, movimiento que el actual gobierno de IU achaca a Carmen Arbesú, algo que ella niega. "En todas las reuniones que tuvimos, nunca se nos trasladó este problema", subrayó Lora, que afirmó que "siempre estaremos en la defensa de los intereses de los vecinos de Langreo, y ahora estos intereses son la defensa del patrimonio del concejo, de nuestro agua".

Hizo Lora un llamamiento al Ministerio de Transición Ecológica, del que depende la Confederación Hidrográfica, y al Gobierno del Principado, para que "muestren su buena voluntad y dejen la concesión tal y como está".

De nuevo Torre afirmó que "de cinco ediles que estamos ahora en el grupo municipal, y que estuvimos en el anterior gobierno local, hoy estamos hoy tres aquí, y decimos que no lo sabíamos. Los otros dos (Luis Javier Castro y Patricia Fernández), no lo sabemos si lo sabían o no". Una situación, la de esta aparente fractura en el propio grupo municipal, que espera "no nos impida defender siempre los intereses de los langreanos. Es una situación que puede parecer anómala, peo no tiene por qué interferir en nuestro grupo municipal".

IU

Por su parte, desde el gobierno de IU simplemente se aludió a la fecha de la aparición en el BOPA (Boletín Oficial del Principado) de la primera resolución de Hidrográfica para reducir el volumen de agua: el 29 de noviembre de 2022, con Arbesú como alcaldesa.