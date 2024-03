Finaliza el arreglo del argayo que amenazaba las casas de La Florida, en Langreo: "Ya no hay movimiento posible del terreno"

El Ayuntamiento de Langreo ya da prácticamente por finalizada la estabilización del argayo que mantenía en vilo a los vecinos del barrio de La Florida, próximo a Sama. El hundimiento se produjo hace más de un año, en enero de 2023, pero fue en diciembre cuando se agravó e incrementó la inquietud entre los habitantes de la zona. José Antonio Cases, concejal de Urbanismo, indicó que "la fase de estabilización y control del argayo está finiquitándose ya y solo quedaría la de restauración de la situación anterior, con el arreglo de la carretera". El Consistorio destinó una partida de 175.000 euros en el capítulo de inversiones del presupuesto municipal de este año para reparar el argayo.

En diciembre del pasado año, los vecinos mostraron su temor a que la ladera sobre la que se asientan las casas se viniera abajo "con nosotros dentro". En la zona residen alrededor de medio centenar de personas. La preocupación fue en aumento desde que pequeña grieta en la carretera de acceso al barrio detectada en enero de 2023 fue evolucionando hasta transformarse en un importante socavón.

El gobierno local aseguró desde un primer momento que, pese a que existía "preocupación" en el Ayuntamiento, no había riesgo para los vecinos, ya que los testigos colocados en las viviendas y en el entorno de las mismas no había registrado movimientos. "Siempre la hubo", aseguró ahora Cases, "pero podemos decir que ya existe una garantía absoluta de que no hay movimiento posible del terreno en el que están ubicadas las viviendas. Se hizo un relleno de toda la ladera que evita cualquier posibilidad de desplazamientos", señaló el edil langreano. Y detalló: "Se han ejecutado unos soportes, una especie de hincas, para sujetar toda la parte de arriba de la ladera donde están las viviendas. Se pusieron unos sensores para evitar cualquier tipo de movimiento. Todavía no está acabada del todo, pero ya se está ultimando esa fase de estabilización". Cases expuso que, a continuación, "vendrá la parte de lo que es la restauración de la carretera", que quedó muy afectada por el hundimiento.

La contratación de la obra se hizo por el procedimiento de urgencia y la empresa Excade es la que se está encargando de los trabajos. La idea del Ayuntamiento es repercutir los costes a dos particulares a los que considera responsables del corrimiento de tierras por las obras que ejecutaron, como ya avanzó el edil de Urbanismo en enero, después de que se pusieran en marcha los trabajos.

Reclamación

Cases argumentó entonces que "en ese argayo nosotros somos afectados porque se produjeron por obras de dos particulares a los que les estamos reclamando su responsabilidad. Ellos, por medio de un procedimiento administrativo, están alegando lo que consideren oportuno. Estimamos que el movimiento de tierras que desarrollaron fue el causante de esta situación, que provocó que la ladera se desplazase con el consiguiente corte de la carretera. La idea es que todo el dinero que se va a gastar ahí se les reclame a los que entendemos que son los causantes", indicó el edil.

La reparación del argayo en el barrio langreano de La Florida es una de las actuaciones que se ejecutará este año con cargo al capítulo de inversiones del presupuesto municipal, aprobado con los votos del gobierno local de IU y el apoyo del PSOE. Los desembolsos también incluyen sendos planes de derribos y asfaltado, la creación de un aula de estudio en Sama y mejoras en parque y polideportivos. Estas obras se llevarán buena parte de los 903.000 euros consignados como inversiones.