El "iglú" allerano, en el Centro de Día: IU denuncia que el servicio carece de calefacción por impagos en el gasoil

"Es intolerable e inadmisible que un colectivo vulnerable como son los usuarios del Centro de Día de Moreda estén pasando el invierno sin calefacción porque el Principado no paga las facturas". Es la contundente denuncia que el portavoz de IU en Aller, Juan Carlos Álvarez Liébana, ha querido realizar por una situación que estos vecinos llevan pasando varias semanas. "La Consejería de Bienestar Social debe de poner ya una solución a esto, y así se lo exigimos", explicó el concejal de IU.

El edil explicó que actualmente, el Centro de Día para personas mayores dependientes y centro social de Moreda, ubicado frente a la plaza de la Iglesia, tiene una veintena de usuarios de una capacidad de 28. Señala Álvarez Liébana que desde hace unas semanas, las instalaciones carecen de calefacción. El problema, apunta, es que la empresa suministradora del gasoil para la caldera ha dejado de llenar los tanques. Y lo han hecho, explica el concejal "porque el Principado mantiene con ellos una deuda de más de 20.000 euros".

Según el relato de Álvarez Liébana, al conocer el problema, se pusieron en contacto con la empresa. "Nos informan de que no van a servir el gasoil porque la Consejería de Bienestar Social les debe 20.000 euros, todo el año 2022 y parte del año 2023, y nos dijeron que hasta que no paguen, pues no habrá combustible", indicó el edil. Así, durante las últimas semanas, en las que más frío ha hecho de todo el invierno, los usuarios tienen que pasar allí las horas tapados con mantas. Incluso algunos, dice Liébana, han dejado de asistir a las actividades por culpa del frío.

"Los usuarios del centro de día pagan la cuota según sus ingresos para la atención en el centro desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde", explicó LIébana, que agregó que la construcción no favorece para nada el aislamiento térmico: "está hecho de metal por fuera y de bloque de hormigón por dentro, además de estar en una zona húmeda, al lado del río".

En esta situación, el concejal de IU en Aller ha puesto el grito en el cielo. "No puede ser que los usuarios estén pagando una mala gestión de la Consejería, teniendo en cuenta además que estamos hablando de colectivos vulnerables, como las personas mayores dependientes, que son las que vienen a este centro", dijo. "Nos consta que no es el único sitio de Asturias donde esto sucede, pero desde luego, en Aller no vamos a tolerar que los usuarios pasen una situación como la que están viviendo", apuntó, para exigir al Principado "que salde ya su deuda con la empresa y que se preste el servicio en condiciones óptimas".