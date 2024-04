Greta Cortina: "El Espacio 19 10 nació con la vocación de aportar algo a la sociedad mierense"

Greta Cortina Zapico (Laviana, 1976) es la directora del "Espacio Cultural 19 10", un proyecto lanzado para dar contenido a una de las salas que quedó sin actividad en la Casa del Pueblo de Mieres tras el cierre de la piscina Manuel Llaneza. Técnica superior en desarrollo de aplicaciones informáticas, esta lavianesa, que fue diputada en la Junta General del Principado, donde ahora trabaja, se muestra sonriente cuando habla del grupo de personas a la que dirige y de la acogida que ha tenido este espacio entre la sociedad mierense. "Soy feliz", afirma sin un ápice de dudas. Bajo su apreciable timidez, se esconde una mujer de ideas y convicciones firmes.

-Hace algo más de un año que se embarcaron en la aventura del Espacio 19 10. ¿Qué balance hace?

-El balance es muy positivo. Hay que tener en cuenta que es un proyecto que se acaba de poner en marcha, que el trabajo es todo voluntario y colaborativo. Cada uno aporta en base a sus conocimientos, ganas y tiempo. Todo el mundo quiere aportar a Mieres en particular y a las Cuencas en general. Así que diré que es un balance muy positivo, y no digo sobresaliente porque somos gente muy exigente y tenemos más cosas que aportar y mejorar. Además, la respuesta de la gente ha sido muy buena. La población de Mieres y las asociaciones se han mostrado dispuestas a mantener una relación con nosotros.

-¿Qué le llevó a aceptar la dirección de este colectivo?

-Primero he de decir que siempre les digo a mis compañeros que soy una más, pero tenían que bautizarme y me pusieron directora. Para explicar por qué dije que sí, más que hablar con la razón voy a hablar con el sentimiento. Vi mucha generosidad, muchísima voluntad de dar contenido y recuperar esta sala en un edificio que es emblemático como la casa del pueblo de Mieres, había muchas ganas de aportar, mucha humildad y mucha nobleza. Y todo eso me hizo aceptar.

-¿Con qué vocación nació el Espacio Cultural 19 10?

-Al desaparecer el Club Deportivo Manuel Llaneza, este espacio quedaba vacío y sin contenido. Y de un hecho triste, que era perder esa referencia deportiva, los compañeros decidieron que había que hacer algo para que esta zona tuviera una funcionalidad, no podía quedar vacía. La idea era ofrecer algo a Mieres. Lo que encajaba era un lugar donde albergar contenidos culturales y sociales, y ponerlo a disposición de la ciudadanía de Mieres.

-¿Consideraban insuficientes los foros culturales del concejo?

-No, para nada. Lo que queríamos era aportar algo más, contribuir nosotros aportando algo más a los vecinos y vecinas de Mieres. Pero siempre con afán de sumar.

-Es una evidencia que este nuevo recurso está vinculado al PSOE y al SOMA, pero ¿tienen cabida todas las sensibilidades?

-El Espacio Cultural es un proyecto autónomo, con una programación independiente. Hemos albergado desde presentaciones de libros, coloquios, presentaciones deportivas, homenajes, exposiciones... Damos cabida a contenidos que para nada tienen que ver con la actividad de la agrupación socialista o el sindicato. Nos gusta ofrecer contenidos que hagan pensar, reflexionar y recuperar valores.

-Han creado un premio cuyo primer galardonado fue Víctor Manuel. ¿Qué persiguen con este galardón?

-Dentro de lo que es el proyecto global de Espacio Cultural 19 10, el primer objetivo era recuperar la sala, el espacio físico y dotarlo de contenido. No nos queríamos limitar solo a eso. Y entendimos que era posible crear un reconocimiento que aportarse más actividad al propio espacio y que aportase un plus a la sociedad de Mieres. Queríamos premiar y valorar las trayectorias culturales, y que estén vinculadas a la promoción de los valores democráticos. Estamos en un momento histórico en el que a veces damos por hecho que todos los derechos y libertades que se consiguieron van a ser para siempre, y es importante poner en valor referentes.

-¿Ya hay candidatos para la segunda edición?

-En los próximos meses se abrirá la convocatoria, y veremos las candidaturas que se presentan.

-¿Qué proyectos baraja de cara al futuro el Espacio Cultural?

-Estamos cerrando varias exposiciones fotográficas y de artistas locales. Pero además de las muestras, que dan contenido y visten mucho el espacio, queremos que sean compatibles con coloquios o presentaciones de libros. También queremos hacer alguna actividad vinculada al periodismo y al valor que hay que darle a la información veraz. También nos planteamos abrir el espectro con alguna actividad vinculada a la infancia.

-¿Qué acogida cree que ha tenido entre los mierenses?

-Nosotros creemos que hemos tenido una buena acogida. Nos quedábamos sorprendidos, porque al principio dudas de qué acogida tendrá una actividad que organizas, pero luego ves que la gente entra, te pregunta o se interesa. Es cierto que hay determinados actos o exposiciones que tienen un público muy determinado, como puede ser la que organizamos en colaboración con la Delegación de Defensa en Asturias sobre los servicios de cría caballar, pero en conjunto podemos decir que hemos tenido una buena acogida. Nos sentimos respaldados por la sociedad de Mieres. Incluso personas de otras asociaciones de Mieres nos aportan ideas y trabajo.

La directora del Espacio Cultural, durante la entrevista. / A. Velasco

-¿Cómo está viviendo esta experiencia a nivel personal?

-Posiblemente a nivel personal este proyecto sea el que mejor me hace sentir. Hace poco hacía esta reflexión con un compañero. Y es proyecto que más me llena por el equipo, por las personas que estamos vinculadas al día a día, que es más gente de lo que se piensa, y que están disponibles siempre. Además, personalmente, con que una actividad que organicemos, le aporte algo a una persona, o simplemente tenga un mal día, entre aquí, y haya pasado un buen momento, a mí me llena.

-¿Cuál es la relación del espacio con el Ayuntamiento?

-Es cordial. Siempre que les hemos invitado a algún acto o que hemos organizado algo siempre han venido. Hay una buena relación. Me acuerdo ahora de Aníbal (Vázquez), que nos apoyó y se mostró muy amable siempre con nosotros.

-Para terminar, una curiosidad. Usted fue diputada en la Junta General. ¿Se plantea volver a la política?

-No me planteo volver. Ahora mismo he de decir que a lo que me estoy dedicando me llena: ver la acogida que nos ha dado la gente en Mieres, el trabajo diario con estos compañeros... Ahora soy feliz.

Suscríbete para seguir leyendo