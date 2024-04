El albergue del Angliru reinicia la ascensión: el Ayuntamiento recibe las llaves y volverá a licitar el equipamiento

Finalmente no hará falta pasar por sede judicial para que el albergue del Angliru vuelva a manos de su legítimo propietario, el Ayuntamiento de Riosa. Una instalación que nació para convertirse en una referencia para los turistas, ligados o no al ciclismo, que fuera a visitar la imponente montaña riosana y sus alrededores, y que hasta el momento, salvo en sus primeros compases, no ha tenido demasiada suerte. Ahora, el gobierno local espera sacar de nuevo a licitación la gestión del inmueble, construido con Fondos Mineros, una vez que la próxima semana reciban las llaves de manos de los actuales gestores.

El Alcalde de Riosa, Roberto Álvarez, visitó el enclave junto al Consejero de Fomento y Cooperación Local, Alejandro Calvo, y explicaba la situación actual: "Tenemos un acto para la recepción de las llaves, y a partir de ahí preparemos los pliegos para una nueva licitación de la gestión". Álvarez hizo este anuncio al mismo tiempo que recepcionaba la obra de la nueva unidad depuradora que ya trata las aguas residuales de las instalaciones del albergue municipal. Los trabajos han supuesto una inversión de 83.638 euros e incluyen también la extensión de un nuevo colector de 47 metros y la construcción de una escollera de contención de tierras y sostenimiento de la plataforma en la que se han ubicado los equipos.

Una mejora de la que disfrutará el futuro concesionario de la gestión del albergue, enclavado en pleno corazón de la subida al Angliru, en el kilómetro 6 de los algo más de 12 que tiene la ascensión, y prácticamente anexa al área recreativa de Viapará. "Queremos dar un nuevo aire al enclave y esperamos que los gestores que cojan el equipamiento sepan dar ese paso adelante para que el alojamiento tengo éxito, sea un referente, y logre captar visitantes para el concejo", explicó Álvarez.

Situación

Hace poco menos de un mes, el gobierno local de Riosa, ahora en manos del PSOE, anunciaba la intención de recuperar la gestión del centro. Explicaban las fuentes municipales que se habían detectado irregularidades en el último traspaso del equipamiento, y que la instalación llevaba cerrada desde hacía casi cinco meses.

Recordaba entonces el equipo de gobierno socialista que el albergue es de propiedad municipal, funcionando siempre bajo adjudicación por parte del Ayuntamiento a cambio de un cánon anual. El problema es que los últimos gestores, añadían las fuentes municipales, habían llegado al enclave tras un traspaso con el anterior gestor, "sin que ese acuerdo privado pasase por el Ayuntamiento", algo que entienden no es legal. Para el PSOE, la gestión debe de adjudicarse desde el consistorio, y entendía que un acuerdo privado carecía de validez. Además, señalaban que los gestores tenían alguna deuda del cánon con el Consistorio.

Así las cosas, los pasos que siguieron fueron los de enviar un requerimiento a los titulares de la gestión, y apuntaron a la posible vía judicial si no se llegaba a un acuerdo. Finalmente, parece que la sangre no ha llegado al río, y que a partir del próximo martes, el Ayuntamiento volverá a tutelar la entrega del inmueble a una empresa que esperan "saque todo el potencial de la instalación".

