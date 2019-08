Carreño pierde ante Djokovic en Cincinnati, lo que deja solo a Bautista como representante español

El tenista español Roberto Bautista firmó este jueves su pase a cuartos de final del torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1.000 de la temporada, para celebrar además su entrada en el 'Top 10' del mundo, mientras que el asturiano Pablo Carreño no pudo con el serbio Novak Djokovic (6-3, 6-4), gran favorito tras el inesperado adiós del suizo Roger Federer ante el ruso Andrey Rublev (6-3, 6-4).

Pablo Carreño cayó ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, en hora y media de partido. El serbio se mostró inaccesible con su saque, salvando, como en su estreno ante el estadounidense Sam Querrey, las buenas opciones que tuvo el asturiano en la segunda manga. El de Belgrado, en la primera, en cambio, se mostró muy sólido sin dar bolas de 'break' y aprovechando al máximo el mal sexto juego de su rival para lograr la rotura clave. En el segundo set, el tenista de Gijón, clasificado desde la fase previa del torneo, pudo haberle creado más dificultades al campeón de Australia y Wimbledon, pero desperdició sendos 15-40 en el segundo juego y en el octavo, este último cuando ya el balcánico marchaba con ventaja por un 'break' al inicio que supo rentabilizar para meterse en cuartos.

Por su parte Bautista despachó en menos de una hora al joven serbio Miomir Kecmanovic, quien provenía de la fase previa, con un 6-1, 6-2. El castellonense confirmó lo que era una cuestión de tiempo, entrar por primera vez en el 'Top 10' a partir del lunes, después de que la pasada semana se quedara a las puertas, además de seguir afianzando sus opciones de estar en las Finales de la ATP de final de año. Bautista, que se medirá ahora con Richard Gasquet como hiciera en Montreal hace unos días, comenzó su tercer partido en Cincinnati con cinco juegos seguidos. Kecmanovic, que venía de sorprender a Felix Auger-Aliassime y Alexander Zverev, de nuevo cedió su saque en dos ocasiones en el segundo set.

'Nole' se queda como gran favorito en la cita de Ohio (Estados Unidos) después de que su siete veces campeón y segundo cabeza de serie, Roger Federer, cayese contra todo pronóstico ante el ruso Andrey Rublev por 6-3, 6-4. El de Basilea se dejó muchos errores no forzados y no pudo ni siquiera intimidar a su oponente. El joven ruso, que se medirá con su paisano Daniil Medvedev --reciente finalista en Montreal--, logró la mayor victoria de su carrera, la segunda ante un 'Top 5' después de la que logró este año contra Dominic Thiem, en su primer duelo contra el exnúmero uno del mundo. El número 70 de la ATP lo hizo además rozando la perfección y como un veterano, para darse un subidón de confianza y buscar la regularidad que le han complicado las lesiones en las últimas temporadas. Rublev solo se dejó seis errores no forzados y ni las subidas a la red de su prestigioso rival le hicieron dudar camino a su primera presencia en cuartos de final de un Masters 1.000.

Federer se vio por debajo en un intercambio de 'breaks' en el primer set, un 3-1 que no tuvo opción de remontar. En el segundo acto, el ruso rompió en el séptimo juego y, a pesar del juego agresivo al resto del 20 veces campeón de 'Grand Slam', Rublev confirmó su triunfo firme con el servicio, en la derrota más rápida de Federer (una hora y dos minutos) desde Sídney 2003.