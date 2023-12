¿En qué consistiría la Superliga Europea? ¿Y qué aportaría a los clubes españoles? ¿Cuándo empezaría?

El fallo del Tribunal de Justicia de la Union Europea ha determinado que la UEFA y la FIFA violan la ley comunitaria con su veto a la Superliga al haber ejercido una posición de "abuso dominante". Ahora, el proyecto impulsado por Florentino Pérez y Joan Laporta, se puede poner en marcha. Madrid y Barça han sido los únicos equipos que no abandonaron la idea inicial, ahora corregida en el formato de competición, expuesta desde abril de 2021. Pasaría de ser exclusiva y elitista a "abierta y totalmente meritocrática".

¿Cómo sería la competición?

Ha pasado de ser elitista y cerrada (habia solo 12 clubs) a diseñarse ahora un torneo con 64 equipos, repartidos en tres Ligas lo que permitirá, al menos, a cada uno de ellos disputar 14 partidos. Los encuentros serán transmitidos gratis vía streaming.

Habrá ascensos y descensos, fusionando así la propuesta inicial de 2021, mucho más restrictiva, y la que inicialmente debería ser la reforma de la Champions impulsada en 2019. Habrá 32 equipos divididos en dos Ligas en la competición femenina.

"Será un formato abierto y plenamente meritocrático", ha indicado Joan Laporta, el presidente del Barça, negando que haya un enfrentamiento ante UEFA y LaLiga. "Es una oportunidad histórica y el Barcelona impulsará vías innovadoras", ha comentado el dirigente, una vez abandonado el reducto exclusivo (los grandes nunca bajaban de categoría) con el que se impulsó la Superliga.

La idea es que se ponga en marcha en la temporada 2025-26, coincidiendo, curiosamente, con la inauguración del nuevo Camp Nou.

¿Quíén formaba el proyecto? ¿Y quién queda ahora?

Madrid y Barça. Florentino y Laporta. Nadie más quedaba del grupo inicial de 12 clubs que arrancaron el proyecto. Debían ser 14, pero Paris SG y Bayern Múnich abandonaron rápidamente la idea. Ni se sumaron en público, además de criticar el proyecto colocándose al lado de la UEFA asumiendo incluso un rol beligerante.

Horas después de que Florentino anunciara la Superliga en el programa de tv de ‘El Chiringuito’, seis clubs ingleses huyeron: Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea y Tottenham. Apenas dos días después (abril 2021) cuando también abandonó el Milan. El Inter tardó más (marzo 2022) y la Juve en la última curva (junio 2023). Quedaron solos Barça y Madrid.

Los promotores de la Superliga no descartan que los clubs ingleses, como hicieron en su día cuando se puso en marcha la vieja Copa de Europa, se vayan añadiendo al proyecto.

¿Qué le puede aportar económicamente?

Dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto? Laporta no ha querido poner cifras a lo que supondría participar en la Superliga, aunque ayudaría, y de forma notable, a paliar la grave crisis económica que padece la entidad. No hay, por ahora, cifras oficiales, pero sí existe una tabla estimada, revelada por el diario El País, que oscila entre los 350 millones, eso serían los clubs que más percibirían, y los 100 con equipos que recibirían 225 millones y otros 112. Pero la Superliga no ha puesto tarifa.

Al Barça le serviría, además, para tener músculo financiero para enfrentarse a los desafíos que le plantea la industria del fútbol en este siglo. "Esto llega para mejorar el fútbol masculino y femenino porque permitirá competir con clubs que tienen recursos ilimitados y en algunos casos ajeno al mismo mundo del fútbol", ha reconocido Laporta.