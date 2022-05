“El Palencia ha estado más listo en el final”

El entrenador del Unicaja Banco Oviedo, Natxo Lezkano, trató de poner hielo tras la derrota ante el Palencia. “Ellos han sido más listos que nosotros en el final del partido, pero hay que seguir”, dijo el vasco. En su análisis, el entrenador señaló que “la entrada al partido ha sido buena, un buen primer cuarto, sin pérdidas de balón, con situaciones en nuestro ataque que nos interesaban”. Lezkano reconoció que “en el segundo el Palencia subió líneas, provocando pérdidas nuestras, en algunos casos absurdas, lo que les permitió canastas fáciles y que le dieran la vuelta al marcador”. Todo ello llevó a que los jugadores del OCB se fueran “al descanso con malas sensaciones”.

En la segunda parte, las cosas fueron diferentes el partido “cambió” y fue “igualado”. Un final en el que no fueron capaces de imponerse: “Hemos llegado a un final igualado y ellos han sido más listos que nosotros”. Dijo Lezkano que cometieron “muchos errores que no se tienen que cometer en un play-off y que te los castigan”. Lezkano, que dirigió durante ocho temporadas al Palencia, lo tiene claro: “Para ganar a Palencia tienes que estar muy bien todo el rato”. Y ese no ha sido el caso. “Hemos estado precipitados, mal, en el final del partido, hemos cometido fallos que no cometemos habitualmente”, sentenció.

Para lo que no hay margen es para las lamentaciones: “Anímicamente estamos bien porque esto no debería afectarnos más de la cuenta, un día ganas, otro pierdes, y si te dejas llevar por las emociones vas a perder el siguiente, hay que estar a lo que hay que estar”.

Un paso más lejos de la Final a 4. El Unicaja Banco Oviedo está un paso más lejos de clasificarse para la final a 4 en la que se resolverá la plaza de ascenso a la ACB que queda en juego. Los cuatro ganadores del play-off al mejor de cinco partidos se clasificarán para esa final a 4 que se juega un fin de semana en una sede aún por determinar y en la que las semifinales y la final se juegan a partido único. En el otro partido de play-off disputado ayer el Girona de Marc Gasol ganó 74-66 al Leyma Coruña. Hoy se juegan el Estudiantes-Valladolid y el Lleida-Cáceres.