El Oviedo Roller no tuvo ninguna opción ante el Sant Just: 5-1

El Oviedo Roller no tuvo opciones de sacar nada positivo en su visita al San Just. Sufrió desde el inicio el Roller, antes de los cinco minutos de encuentro ya había cometido tres faltas. Además, Eduard Fernández acertó en una de las llegadas locales y puso el 1-0 en el marcador que serenó los ánimos de sus compañeros, para acrecentar todos los temores del rival. Joan Pujalte, competidor con Pelayo Aspra por el pichichi de la categoría, firmó el 2-0 apenas dos minutos más tarde. Javi Paredes trató de frenar el vendaval que estaban sufriendo con un tiempo muerto, pero el equipo seguía llegando tarde, acumulando faltas y sin dar verdadera sensación de peligro. Las contras del Sant Just amenazaban con sentenciar el partido antes de lo previsto, pero el Roller consiguió aguantar el tipo y comenzó a dejarse sentir más en ataque. Al regreso de los vestuarios, fue el Sant Just el que volvió a golpear por medio de Eduard Fernández. Cinco minutos más tarde, Pelayo Aspra, desviando un disparo de Fandos, recortaba distancias y hacía soñar con poner en aprietos a los catalanes, pero una falta directa facilitó el 4-1, anotado por Joan Pujalte. Iván cuajó una muy buena actuación e impidió un marcador más abultado, como en la falta directa que detuvo a Pujalte, pero no pudo hacer nada ante Eduard Fernández que anotó el definitivo 5-1.