El tenista gijonés Pablo Carreño, actual número 17 del ranking mundial: "Espero jugar en tierra, aunque sea a los últimos torneos"

El tenista asturiano Pablo Carreño no gana para contratiempos este 2023. El gijonés, que pasó unos días en casa con la familia, está de vuelta en Barcelona recuperándose de la rotura muscular a la altura de un codo, la última y más importante de las lesiones que ha sufrido este año y que prácticamente le mantienen inactivo. Esta racha de lesiones le ha hecho perder bastantes puestos en la clasificación de la ATP ya que ahora ocupa la posición número 17, aunque sigue siendo el tercer español tras Alcaraz (número 1) y Rafa Nadal (13).

–¿Cómo se encuentra?

–Más o menos bien, estoy pendiente de una revisión médica para que me digan cómo evoluciona la lesión.

–Esta es la lesión más grave de la temporada. ¿Qué es exactamente lo que padece?

–Ahora una rotura muscular en el flexor del carpo.

–Lleva una mala racha de lesiones, entre una y otra apenas ha podido jugar este año.

–La verdad es que sí. Antes tenía una tendinitis en la epitroclea que vengo arrastrando desde la Copa Davis en noviembre del año pasado. En diciembre me estuve tratando y viajé a Australia para ir empezando poco a poco, pero allí tuve un problema en el húmero y tuve que volver a parar. Al empezar otra vez fui a Rotterdam, pero la tendinitis todavía no estaba bien recuperada, así que paré por tercera vez para tratar de recuperarme bien. Volví en Indian Wells y allí me hice la rotura muscular.

–¿Cuándo y cómo se produjo está última lesión?

–Exactamente no sé cuándo se produjo porque en ningún momento noté que se hubiera roto nada. Yo debutaba en Indian Wells un sábado y por lo que me dicen parece ser que la lesión se produjo el jueves anterior.

–¿Ya sabe cuánto tiempo estará parado?

–No, todavía no me han dicho tiempo de recuperación porque depende de la evolución, pero al final una rotura muscular es alrededor de seis semanas casi seguro.

–¿Qué planes de futuro tiene? ¿Sabe ya cuándo podrá volver a jugar?

–Estoy pendiente de lo que me diga el médico y cuando lo sepa me plantearé qué voy a hacer, cuándo empezar a entrenar otra vez y cuándo volver a la competición. De momento no sé nada, tal vez Madrid o igual tendrá que ser más tarde.

–¿Peligra la próxima temporada de tierra o es usted optimista?

–Confío en no perdérmela entera. Espero llegar a la temporada de tierra, aunque sea a los últimos torneos.

–¿Puede entrenar algo o está parado?

–De momento estoy parado, lo primero que tengo que hacer es que baje la inflamación de la zona de la rotura. Luego será cuando empezaré a hacer algún ejercicio propio de la recuperación de una rotura fibrilar, con tratamiento con los fisios y demás.

–Quien se ha recuperado totalmente de la lesión es Carlos Alcaraz. ¿Qué le parece su actuación en Indian Wells?

–Alcaraz tuvo una pequeña recaída en Río de Janeiro, pero afortunadamente no fue grave y como se vio en Indian Wells ya está al cien por cien.

–Una de las cosas que más llama la atención en el ranking ATP de esta semana es que Rafa Nadal no está en el top-ten, algo que no pasa desde hace muchos años.

–Creo que desde el 2005 Rafa siempre ha estado entre los 10 primeros, es un dato estratosférico. Es una barbaridad que un jugador lleve 17 años entre los 10 primeros.

–¿Tiene noticias de cuándo Rafa Nadal volverá a jugar?

–No lo sé exactamente, pero por lo que veo en las redes sociales ya lleva unos días entrenando sobre tierra batida.