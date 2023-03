Cárcaba amenaza al Arenteiro

El Marino, tras el tropiezo (0-2) de este domingo en Miramar ante la Gimnástica de Torrelavega, en un partido en el que empeoraron la buena imagen que venían dando, afronta el domingo una cita de altura. Los de Manel Menéndez deben viajar a Galicia para enfrentarse al temible Arenteiro, actual líder de la categoría. "Queremos dar la sorpresa", reconoce Jairo Cárcaba, delantero marinista, muy motivado de cara a este atractivo encuentro.

"Al final veníamos de una buena dinámica y una derrota así te deja bajo de ánimo, las sensaciones no fueron tan buenas como en otros encuentros", reconoce Cárcaba, que quiere pasara página cuanto antes para que esta semana todo funcione mejor: "De la noche a la mañana todo puede cambiar, estoy seguro de que este fin de semana vamos a hacer un partido serio y de que nos llevaremos algo de Galicia", añade. El punta cree que el Marino es un equipo que lejos de Miramar siempre funciona, por lo que puede ponerle las cosas difíciles al Arenteiro: "Somos un equipo que fuera de Miramar competimos en todos sitios, la idea es sacar algo positivo y no descartamos lograr la victoria. Ya hemos ganado en campos muy complicados, somos un equipo raro en ese sentido", explica el gijonés.

El Marino está sorprendiendo a propios y extraños. A pesar de su último tropiezo, el conjunto dirigido por Manel Menéndez está cerca de los puestos de play-off y tiene ya medio encarrilada la permanencia. "Íbamos con la idea de hacer un buen bloque y no pasar los apuros de otros años, este año estamos más desahogados", explica Cárcaba, que considera que la clave del buen momento del club está en la regularidad: "Es algo que nos sorprende a medias. Estamos en la zona medio alta y ahora tenemos la ilusión de no descolgarnos", señala el delantero, que no quiere echar las campanas al vuelo: "El primer objetivo era salvarse, que todavía no lo tenemos asegurado. Hay que tratar de conseguir esos 3 ó 4 puntos que nos faltan", añade el marinista, que reconoce que en el vestuario todavía no se habla de nada más que no sea quedarse un año más en Segunda RFEF.

"A todos nos gusta jugar contra los mejores, estoy en un buen momento, el domingo puedo sorprender", advierte el gijonés. Al final de la primera vuelta sufrió un bajón en su rendimiento, pero ahora Cárcaba ha recuperado sus mejores sensaciones. "Me noto más regular, llego bien a este tramo final, me falta ver puerta con más facilidad, pero intento trabajar para el equipo", señala. El partido contra el Arenteiro sirve además como previa para el derbi avilesino, ya que la próxima semana se miden Marino y Avilés en Miramar. "Tenemos varios partidos complicados seguidos, pero son bonitos; estamos en situación privilegiada, más desahogada, lo que nos tiene que servir para jugar sin presión y estar más sueltos. Algún susto vamos a dar", advierte.