Manolo Díaz, técnico del Lobas: "El Lobas es un club muy familiar, facilita que los entrenadores estemos más tiempo"

Manolo Díaz (Cangas del Narcea, 1962) no puede ocultar su satisfacción tras renovar su compromiso con el Lobas Global Atac Oviedo. El cangués, que lleva siete temporadas dirigiendo el club, está firmando uno de los mejores años de la historia de las ovetenses, que actualmente marchan líderes de División de Honor Oro y están a un paso de ascender a la élite del balonmano español.

–¿Qué supone para usted esta renovación?

–No puedo estar más contento. Cuando llevas tanto tiempo en un club siempre tienes algo de miedo porque la gente se cansa de ver siempre las mismas caras. Aquí estoy muy feliz, me tratan genial y estoy encantado tanto con la directiva como con la plantilla. Qué mejor que seguir.

–Son siete años en el Lobas. ¿Se imaginaba que iba a durar tanto su estancia en el equipo?

–No, pero tampoco imaginaba lo contrario. Yo cuando entro en un proyecto voy con todo. Intento trabajar a tope siempre para el club, hay que ser profesional y dar el 100%, dure lo que dure. El Lobas es un club muy familiar y facilita estar más tiempo.

–¿Por qué solo ha renovado por un año más?

–La política del club es así. Quieren ir año a año, en plazos cortos. Por mí no hay problema, estoy muy a gusto.

–Ahora mismo van líderes de División de Honor Oro. ¿Se imaginaba a principio de temporada que el equipo iba a funcionar así de bien?

–Este año era muy difícil calcular el éxito o no de todos los equipos. Es una categoría nueva, no se conocían las plantillas ni la configuración de los equipos, cuál podría ser el tope de rendimiento... El objetivo al empezar era salvarse y estaba convencido de que íbamos a lograrlo. No contábamos con estar tan arriba, viendo el prestigio de muchos de los equipos, pero ahora debemos competir hasta el final.

–¿Cuál es la clave de que el Lobas funcione tan bien?

–Es un trabajo que viene desde hace años. La gente se ha adaptado muy bien a la categoría y hay un ambiente muy bueno en el equipo. Eso nos hace luchar por puntos que de primeras parecen imposibles. Cuando la situación es complicada, sale el nivel de todo el colectivo, además de su calidad individual. Y cuando hacemos fichajes, una de las exigencias es siempre encontrar gente guerrera. Además, uno de los éxitos de este año es que supimos encajar los golpes y las derrotas. Asumimos que fue demérito nuestro y seguimos trabajando.

–¿Ve posible el ascenso o todavía es seguir soñando demasiado?

–No me he planteado todavía el objetivo final. Los partidos que nos quedan son muy difíciles. Todos hemos perdido partidos con el quinto o el cuarto, donde menos te lo esperas puedes perder puntos. Es difícil ponerse un objetivo, pero tenemos toda la ilusión del mundo. Vamos a seguir hasta el final luchando por ganar todo, poniéndoselo complicado a los de arriba y ver cómo llegamos al final.

–Ahora se enfrentan al Elda Prestigio, segundo clasificado.

–Tenemos muy claro que es un partido que se le va a dar un bombo terrible. En el pabellón habrá alrededor de 1.500 personas. Es un encuentro de una trascendencia máxima. Debemos jugar perfecto y saber gestionar los momentos de los partidos, tanto cuando estamos en ventaja como cuando nos entren pequeñas ansiedades.

–¿Puede esa presión afectar a sus jugadoras?

–Estoy convencido de que no les va a afectar. Tengo fe ciega en ellas, no va a haber ningún problema. Esa presión puede sorprender en los primeros cinco minutos, a partir de ahí estás al juego nada más. Esa presión también les puede afectar a ella.

–¿Qué cree que se puede mejorar de cara al futuro?

–El club tiene que mejorar cada día y cada año, es algo que va en nuestra filosofía. Vamos a ir poco a poco, por la historia y por como somos. Hay que pensar en el medio plazo, las cosas se deben hacer despacio para conseguir mejorar a diario.

El Motive.co Gijón despide a Cabeza

Cristina Cabeza ha dejado de ser la entrenadora del Motive.co Gijón a falta de dos jornadas para acabar de la Liga regular. Los malos resultados encajados por el equipo en las últimas jornadas han precipitado la marcha de la entrenadora que desde hacía varias semanas ya se sabía que no continuaría la próxima temporada. El segundo entrenador Luis Avelino se hará cargo del equipo. El club comunicó su decisión a la entrenadora tras una reunión mantenida ayer. La derrota sufrida el pasado sábado ante el Granollers precipitó la decisión.