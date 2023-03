"Merezco un respeto y no enterarme de mi despido por los medios"

La etapa de Cristina Cabeza al frente del Motive.co Gijón no acabó de la mejor manera posible. Los malos resultados de las últimas jornadas precipitaron su anunciada marcha a final de temporada.

–¿Qué ha pasado en el último mes y medio?

–Desde el momento en el que digo que dejo el equipo, perder en casa contra el Bera Bera entra dentro de la normalidad, perder en Málaga y Rocasa también entra en la normalidad, ganamos al Zuazo relativamente cómodas y es el último partido ante el Granollers el detonante de esta decisión. El equipo ha llegado a esta parte de la competición muy tocado, físicamente por la cantidad de kilómetros y de partidos que tuvimos que hacer y sobre todo psicológicamente. Está claro que no pasa por su mejor momento.

–¿Entiende que la hayan destituido?

–La responsable de casi toda la parte deportiva soy yo, quien hace la plantilla y planifica la temporada soy yo. También es cierto que es la primera vez que lo hago para afrontar tres competiciones, pero el resto lo hago yo prácticamente todo, Luis entrena cuando voy con la selección y Jorge me ayuda con las porteras, que son grandes ayudas. Es una situación que hizo que las cosas no salieran como queríamos.

–Parece que más que el cese le molestan las formas.

–Por supuesto. Los entrenadores sabemos que si los resultados no van bien la directiva puede tomar estas decisiones, pero la manera de hacerlo no me ha gustado. Creo que una persona que ha hecho historia en el club como mínimo se merece un respeto y creo que no lo han tenido ni antes de la reunión ni después con algunas declaraciones. Al menos me merezco no enterarme por los medios de comunicación de que voy a ser cesada.

–¿Hubiera sido necesaria una plantilla más amplia para afrontar tres competiciones?

–Con Joana teníamos 16 jugadoras, aunque con alguna que no era del primer equipo, pero por los motivos que sean el club decidió que Joana no siguiera y mermas la plantilla. Es muy importante entrenar bien y eso en los últimos dos meses no ha pasado.

–Las lesiones tampoco ayudaron.

–No ha habido lesiones graves, pero sí cosas que han mermado la plantilla: la rodilla de Paula, la de María González y su hombro, la rotura de Cecilia, la fractura en la nariz de María Palomo, Zarco tiene problemas en un pie, la mano de Raquel que ha obligado a Lucía a jugar muchos minutos y no podemos olvidar que tiene 19 años... Laguna y Arroyo han tenido que jugar muchos minutos sin tener experiencia en la categoría. Hay jugadoras que la pasada temporada estuvieron a un nivel excelente y esta temporada no están igual. Jugar en Europa creo que ha podido un poco con nosotras.

–¿Falta liderazgo en la plantilla?

–No creo que falte liderazgo, pero sí que alguna jugadora dé un golpe en la mesa de vez en cuando, y lo que les he pedido alguna vez: hay jugadoras que deberían demostrar un poco más de carácter con las compañeras. Cuando una da el cien por cien debería exigir al resto que también lo haga.

–Tanto Joana como usted han pasado por situaciones personales difíciles. ¿Estas situaciones extradeportivas han influido en que se llegara a esta situación de ruptura?

–Joana venía de una situación familiar muy complicada y no terminó de adaptarse al equipo. Luego Marizza no estuvo durante la pretemporada y que no empezase a jugar hasta casi noviembre nos influyó mucho porque casi toda la primera línea era nueva. Creo que cuando el club empieza a negociar conmigo y con las jugadoras todo se enturbia y es cuando decido no seguir. Aparte, a principios de año yo tengo una situación personal muy complicada y he notado muy poca empatía, y hay gente que sabe que le he pasado muy mal. Pero no he faltado a ningún entrenamiento y a la hora de saltar a la pista todas hemos sido profesionales.