El piragüismo español, tras los últimos y brillantes éxitos cosechados a nivel internacional, fue protagonista este viernes, con motivo de la audiencia ofrecida por Su Majestad Felipe VI en los salones del Palacio de la Zarzuela a los medallistas que subieron al podio en el Mundial de Canadá y en el Europeo de Munich -entre ellos el parragués Pedro Vázquez, plata en K-4 1.000 metros-, ambos en el año 2022, así como también a los medallistas y participantes en los Juegos Olímpicos -asistió el técnico gozoniego Miguel García- y Paraolimpiada de Tokio-2020. Al frente de los deportistas estaba el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, el asturiano Javier Hernanz, además del director general de la citada RFEP. Primitivo Vega.

La comitiva obsequió al Rey de España con un recuerdo de la infancia de Don Felipe, cuando el todavía Príncipe de Asturias era un joven adolescente. Una instantánea en la que aparece embarcado en una piragua y paleando en mar abierto. Junto con la foto, dos medallas de oro del C-2 500 metros de Pablo Martínez y Tano García, que fueron campeones del mundo por primera vez en la historia de este deporte el pasado mes de agosto en Halifax, con una inscripción agradeciendo el recibimiento en la Zarzuela.

Javi Hernanz calificó el encuentro con Felipe VI como "agradable y cercano. Ha hecho los deberes, ya que los conocía a todos y sus resultados. A muchos ya los seguía desde antes, ya que sabía que había especialidades olímpicas y no olímpicas y a unos cuantos los conocía de los Juegos Olímpicos. Además, ha estado con nosotros más tiempo de lo que suelen durar estas audiencias”. El presidente de la RFEP también comentó el regalo que se le ha hecho desde la Federación: “La foto es de hace muchos años, de unos cursos que se hicieron cuando el actual rey era pequeño. Fue cuando Herminio Menéndez estaba en la Federación, y en uno de esos cursos de iniciación, el por entonces Príncipe se subió en una piragua y hoy, 40 años después, se la hemos entregado junto con dos medallas, las de oro de Pablo y Tano del C-2 500 metros que fueron por primera vez campeones del mundo en Halifax y creo que el recuerdo le ha hecho mucha ilusión”.

Para Pablo Martínez, la mitad del C-2 campeón del mundo, el encuentro con Felipe VI ha sido “una alegría enorme”; de hecho, para el canoista no era algo que entraba en sus planes. “No entraba en mis planes de vida, me ha sorprendido la naturalidad del acto, ha dado ánimos para esta temporada y en el camino a París. Y es una acción más de cara a coger fuerzas para nuestro objetivo”. El sevillano ha comentado el momento en el que se le entregó el presente a Su Majestad y ha comentado una curiosidad que les ha dicho el Rey. “Tanto a él como al resto nos ha sorprendido sobre todo la foto, ya que le ha dado alegría, y nos ha comentado que una vez intentó montarse en una canoa cuando era joven en una piscina, pero que no pudo mantener el equilibro. Desde aquí ya le mandamos un mensaje de que cuando quiera y esté por Mallorca lo animamos a probar en un C4 y lo llevamos de paseo. Pero a él le ha gustado el detalle y le ha alegrado”.

Por último, Pablo también ha querido resaltar la importancia de este encuentro de cara a la visibilidad del piragüismo. “Esta audiencia es importante ya que es un deporte con éxitos desde muy atrás y que la Casa Real nos dedique este tiempo en una audiencia prolongada y distendida sin ser protocolaria es señal de que nuestro crecimiento es importante y se reconoce, por lo tanto nos da mucha alegría”.

También Maialen Chourraut (triple medallista olímpica en Londres, Río y Tokio) se ha mostrado contenta y satisfecha de su encuentro con Felipe VI. “Ha sido un reconocimiento bonito, acogedor y familiar. Lo cierto es que ha sido muy bonito venir aquí. El Rey nos ha demostrado que vive el deporte, que lo lleva en la sangre y que nos sigue, que sigue el piragüismo, en todas sus especialidades”, ha indicado a la salida de la audiencia la paulistana del Slalom Olímpico.