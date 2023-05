1-1: Tablas entre el Compostela y el Marino de Luanco

El SD Compostela y el Club Marino de Luanco empataron a un gol en la última jornada de la competición regular, después de un partido entretenido pero con algunas que otras carencias de cara a portería. Tanto locales como visitantes salieron reforzados con la igualada, ya que el Compostela se asegura un puesto en los playoffs de ascenso, mientras que, por su parte, el Marino de Luanco se certifica el objetivo inicial de la permanencia para poder seguir compitiendo en Segunda RFEF durante la siguiente campaña. El partido no gozó de muchas más anécdotas que el tanto inicial local, a cargo de Parapar y el gol que certificó el reparto de puntos, ya prácticamente al final del partido, a cargo del visitante Cárcaba.

El partido sobre el césped del Estadio Vero comenzó con mucho ritmo. El conjunto local se sentía como sobre el verde y arropado por toda su parroquia que se desplazaron hasta las inmediaciones del estadio para dar apoyo a su equipo e intentar que pudiera conseguir el objetivo de meterse en los playoffs. La alegría para el Compostela no se hizo esperar demasiado, ya que en el minuto once, los locales se ponían por delante en el electrónico después del gol de Parapar. El mediocentro derecho del equipo local, se marcó una gran jugada individual que culminó a la perfección con un disparo a la escuadra de la portería defendida por Marinovich, que pese a sus intenciones de despejar el esférico, el primer tanto subió al marcador con el espléndido disparo. Con el gol en contra, el Marino de Luanco se vio obligado a poner una marcha más sobre el terreno de juego e intensificó su juego, buscando más profundidad por las bandas y con algún que otro balón parado. Por su parte, un Compostela cómodo en el césped, con ese pequeño uno a cero en el luminoso, fue paciente y se resguardó con el balón en su posesión para poder dominar los registros sobre el campo y no cometer errores forzados de los cuales el rival se pudiera aprovechar. Pese al buen hacer del conjunto visitante en intentar buscar el empate, se llegó al final de los primeros cuarenta y cinco minutos con el uno a cero favorable a un Compostela que se mostró más acertado y, sobre todo, efectivo dentro del área rival.

Tras el paso por vestuarios, la tónica del partido fue muy parecida a la del primer tiempo, ocasiones por parte de los pupilos de Manel Menéndez que no acabaron de materializar en gol. Con el paso de los minutos, ambos entrenadores movieron sus respectivas piezas de ajedrez dentro del terreno de juego y la jugada le acabó saliendo bien a los visitantes. Pese a que el Compostela se mostró sólido durante todo el partido, cuando ya prácticamente el cuarto árbitro estaba a punto de señalar el tiempo extra, Cárcaba dio una alegría a los suyos poniendo el empate a uno en el luminoso. La continuidad y la persistencia por buscar el ataque por las bandas con cierta profundidad ofensiva, sirvió para que después de un centro milimétrico de Óscar Fernández por la derecha, lo pudiera rematar de cabeza al fondo de las mallas, un inspirado Cárcaba que dio más que un punto para el Club Marino de Luanco. Ese valioso tanto sirvió para empatar la contienda y dar por cerrada la temporada, después de un año bastante regular de los visitantes, que acabaron el último partido de la campaña jugando de tú a tú ante uno de los equipos que, pese al empate de este domingo, pudo consolidar la cuarta plaza y asegurarse una posición para disputar los playoffs de ascenso.