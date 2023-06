Elías Otero: "Para convertir el Caudal en una SAD hay que convencer a los socios"

"Lo que quiero dejar claro es que la directiva del Caudal merece un respeto". Con esta contundencia Elías Otero, vicepresidente del Caudal, sale al paso de la polémica tras el intento de entrada en el club por parte de Rodman Soccer, una empresa de representación de futbolistas. El mierense pide que se respete la labor de todos los miembros del Caudal, que trabajan de manera altruista por amor a los colores, y que si alguien quiere entrar en el club, primero debe convencer a los socios y "traer una cifra con siete dígitos".

"Rodman Soccer vino con la idea de gestionar el club deportivamente. Tras una primera negativa, lo intentaron en otros clubes, pero sin éxito. Por eso volvieron con otra propuesta", explica Otero, que estuvo presente en la segunda reunión con la empresa de representación. "Se preocuparon más por la parte económica que por la deportiva, y en teoría a ellos solo le interesaba lo deportiva. Si hay que poner porcentajes, un 80% de la reunión fueron preguntas sobre el apartado económico", cuenta el mierense, que deja claro que el Caudal no tiene problemas de dinero. "A día de hoy, el club no le debe un euro a nadie", afirma.

Bajo su opinión, el gran agitador del tema es el intermediario entre la directiva y la empresa. "El intermediario es el más interesado en que salga la operación. Cuando le llamé para transmitirle nuestra negativa, me soltó ‘pues no tengo más que hablar contigo’ y me colgó", asegura Otero, que tiene claro que el club no va a ceder a chantajes de ningún tipo. "En la reunión nos dijeron que, como ponían el dinero, podían exigir cosas. Por ahí sí que no vamos a pasar", indica.

Uno de los motivos que llevo a la directiva caudalista a rechazar la propuesta de Rodman Soccer fue la idea de que tuviesen poder en el aspecto deportivo. "Dentro de la cantera de Caudal vienen buenas generaciones y queremos que tengan participación en el primer equipo. Esta empresa quería traer a sus representados. No vamos a hacernos con gente de fuera para taponar a los de la casa. Queremos apostar por la cantera", sostiene el mierense, que espera zanjar de esta manera el tema, ya que el club "tiene otras preocupaciones más importantes que esta".