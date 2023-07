José Antonio Fernández, "Pipo", cumple 20 años presidiendo el Areces: "La cantera te permite luchar con un Barça, inquietar a gigantes"

José Antonio Fernández, "Pipo" (Candamo, 56 años), lleva en la directiva del Areces desde 1998, cuando entró junto a Claudio Menéndez; empezó de presidente en 2003 y ahora, cuando se cumplen 20 años, ha renovado para otros cuatro años más. Dice que es del equipo desde que "cuando era chaval había sesión vermú en Grado cuando jugaba el Areces" y que, en el hockey, ha hecho "de todo menos patinar, he sido espectador, delegado, directivo, presidente...".

–¿Cómo está en estos momentos el Patín Areces?

–Cuando yo empecé había deuda. Lo cogí recién descendido de la OK Liga, después estuvimos muchos años en Plata. Tenemos la ventaja de tener el apoyo de Cafés Areces, que es el patrocinador más viejo de un equipo de hockey sobre patines en España, lleva 58 años, que son los que tiene el club. Después fueron entrando más patrocinadores hasta que llegó la crisis de 2008. Este es un deporte caro, tenemos la suerte de que en el pueblo colaboran los negocios pequeños, pero las federaciones parecen oficinas de recaudación, los clubes llegamos hasta donde llegamos y en un pueblo como Grado no se puede competir con grandes poblaciones. Tenemos la suerte de contar con Cafés Areces, Nortseco y Pavitek.

–¿Y en lo deportivo?

–Ahora mismo estamos en la OK Bronce y el junior fue campeón de Asturias. Nuestro objetivo es fijar una cantera, que va a ser la que va a surtir al primer equipo. Nuestro objetivo es dar el salto a la OK Liga Plata.

–Me hablaba antes de las federaciones y de lo caro que es este deporte. ¿Cuáles son los problemas que afrontan los clubes?

–El fútbol, por ejemplo, es otra historia, reparten dinero entre los equipos. En hockey patines cobran cánones por participar. La OK Liga Femenina cuesta 4.000 euros y 13.000 la masculina. Luego pagas fichas a la Federación Asturiana, a la Española, seguros, árbitros... En mi opinión, deberían moverse más para buscar recursos y no pedir tanto a los clubes, que somos los que pagamos todo el circo.

–¿Cuál es el presupuesto del Areces?

–Con la cantera, está en torno a los 60-70.000 euros y en el caso de que subiéramos para competir en Plata tendríamos que llegar a 100-110.000 euros.

–¿Podrían salir a competir?

–Sí. Lo intentaríamos. A veces me meto en la piscina sin flotador. Pero no tengo queja de los patrocinadores que colaboran con nosotros, somos como una familia. No miran tanto la repercusión como echar una mano.

–¿Qué supone el hockey sobre patines en Grado?

–Va en las venas, es una tradición, en los colegios todos saben patinar.

–¿Cómo se mantiene ese arraigo?

–El pueblo colabora, los chavales se apuntan, es un deporte muy plástico, llama la atención eso de caminar sobre ruedas. Somos el referente del pueblo junto con el Mosconia de fútbol. Se organizan torneos, está en las escuelas, con 7 u 8 años ya entran al club, en categoría prebenjamín, que es una categoría muy buena.

–¿Un pueblo de jugadores de hockey patines?

–Lo que me hace sentir más orgulloso es cuando vas a los campeonatos de España y mis lechugas dan sus frutos. Tenemos que vivir de la cantera, los pequeños son los que te hacen soñar, te permiten pelear contra un Barcelona, inquietar a gigantes. También organizamos aquí la primera Copa Princesa y represento al Areces en la Asamblea de la Federación Española.

–¿Les echa mucho la bronca para que cuiden a los clubes?

–Siempre me lo dicen. Carmelo (Paniagua, presidente de la Federación Española) se queja de que siempre le estoy diciendo que acabamos con la lengua fuera una temporada y ya estamos pagando para la siguiente. Y es que, por ejemplo, un equipo de pongamos Oviedo puede llegar a recibir 90.000 euros del Ayuntamiento, nosotros en Grado recibimos 6.000, nuestro Ayuntamiento no puede llegar a esas cifras, y ahí es el Principado el que tiene que equilibrar la balanza.

–¿Se ve mucho tiempo como presidente del Areces?

–La gente te conoce y te acaba queriendo. Mi idea este mandato es ir incorporando a alguien, yo siempre voy a estar ahí, el club es mi vida, pero hay una junta directiva nueva, con ideas nuevas, yo soy un socio con más experiencia.