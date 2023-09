El Lobas Oviedo Balonmano Femenino quiere quedarse: hoy juegan su segundo partido en la Liga Guerreras Iberdrola

Después de caer contra el Aula Valladolid (25-27) en la primera jornada de la Liga Guerreras, la máxima categoría del balonmano femenino nacional, el Lobas Oviedo visita hoy al Granollers (20.30 horas) en busca de la primera victoria de la temporada. El conjunto dirigido por Manolo Díaz, recién ascendido, afronta el curso con una meta clara: la permanencia. Así lo reconoce la portera Begoña Otero, que espera "crecer en esta nueva división y conseguir el objetivo grupal, que es salvarnos".

"Afrontamos el partido con muchas ganas". Otero, recién fichada del Conservas Orbe Rubensa Porriño, afronta el encuentro contra el Granollers "con muchas ganas y mentalidad positiva, con ganas de ganar, aunque es un partido atípico al ser entre semana". Además, el Granollers, que viene de caer en la primera jornada contra el Bera Bera por una diferencia de diez goles (37-27), "se ha reforzado muy bien", en opinión de Otero.

"Si te distraes, te meten tres o cuatro goles en un segundo". La nueva guardameta del conjunto ovetense achaca la ajustada derrota en el encuentro inaugural a un tramo de "desconcentración" en la segunda parte. "A pesar de los nervios –añade–, salimos bien al partido. Es una pena, porque en esta Liga, si te distraes, te meten tres o cuatro goles en un segundo".

"No compito contra Inés, ambas queremos aportar". Otero, natural de Tui (Pontevedra), comparte portería con Inés Suárez, una histórica del Lobas. "No veo una competición en la portería con Inés, sino que ambas intentaremos ayudarnos mutuamente y aportar lo máximo posible al equipo. Ella lleva aquí muchos años y sabe cómo funciona el club, me ha ayudado a aclimatarme", asegura la gallega. Pero no solo Inés Suárez ha ayudado a Otero a entrar con buen pie en el vestuario ovetense. "Mi situación aquí es súper positiva –afirma–. Me siento súper bien gracias a la ayuda de mis compañeras".

El aliciente del derbi. Uno de los alicientes de la temporada para el Lobas es el derbi contra el Motive.co Gijón. El enfrentamiento entre ambos equipos llegará el 1 de noviembre, en la novena jornada del campeonato. El choque de primera vuelta tendrá lugar en el Florida Arena de la capital de Principado, mientras que la vuelta en Gijón tendrá lugar en la vigésima fecha del torneo, en el mes de marzo. En el duelo de pretemporada, con la Copa Principado en liza, se impuso el Motive.co en un duelo igualado (26-23) que sirvió como aperitivo de lo que podrá verse esta temporada en una élite del balonmano de la que el Lobas no quiere bajarse.