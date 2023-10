Un derbi para la historia: Lobas Oviedo y Motive.co Gijón se enfrentan por primera vez en lo más alto del balonmano español

El Lobas Oviedo y el Motive.co Gijón se van a encontrar mañana (19.30 horas) por primera vez en lo más alto del balonmano español. El Florida Arena vivirá un enfrentamiento que sitúa al deporte asturiano en un sitio privilegiado: solo otras dos regiones, Valencia y Galicia, tienen a dos equipos en la Liga Guerreras Iberdrola, compuesta por tan solo doce clubes. Un éxito que les ha costado mucho esfuerzo alcanzar y que también les cuesta mucho trabajo mantener.

Estos dos clubes, con proyectos humildes en lo económico pero siempre ambiciosos en lo deportivo, llevan más de dos décadas enfrentándose entre sí. Si bien, la última vez que se vieron las caras en un partido oficial de categoría nacional fue hace más de ocho años, el 2 de mayo de 2015, en Oviedo, en el polideportivo de Pumarín, en las semifinales de la fase de ascenso a la máxima categoría. En esa ocasión, el entonces denominado Jofemesa Oviedo ganó por 33-24 al por entonces llamado Mavi Nuevas Tecnologías La Calzada. El equipo carbayón ascendió a División de Honor, categoría en la que solo duró una temporada, que fue además en la que subió el equipo gijonés, que no ha abandonado la élite desde entonces.

El histórico de enfrentamientos en categoría nacional de estos dos clubes nace el 28 de octubre de 2000, en Oviedo, cuando el Guipuzcoana Oviedo perdió por 13-17 ante el Astalia Gijón. Esa temporada volvió a ganar el Astalia en el partido de vuelta (18-12). En total, en partidos de Liga a nivel nacional, se han visto las caras en 26 ocasiones, con 13 victorias para el equipo gijonés, 10 para el ovetense y 3 empates. A esos partidos hay que sumar otros tres enfrentamientos también importantes, el mencionado en la fase de ascenso de 2015, el último de todos; el que les midió en otra fase de ascenso, en 2014, esta vez por el tercer y cuarto puesto, ya sin opciones de ascender, que ganó el equipo de Oviedo (31-30); y un enfrentamiento en la Copa de la Reina, también con victoria del conjunto carbayón (24-23).

«Este derbi es para que Asturias esté orgullosa de estos equipos, es algo para presumir» Guillermo Algorri - Entrenador del Motive.co

Pero ninguno de esos enfrentamientos será como el de mañana, en el que además se juegan mucho en la clasificación, en la pelea que los dos clubes tienen por mantener la categoría. En estos momentos, el Lobas lleva una victoria y el Motive.co todavía ninguna, algo que Manolo Díaz, técnico del equipo carbayón, considera que "no refleja" lo que está haciendo su rival de mañana: "Creo que están jugando bastante mejor que los resultados que llevan, no están sacando los puntos por décimas, por eso no podemos pensar en que es un equipo que lleva con cero puntos".

«Espero que estemos a la altura de un duelo tan importante para el balonmano asturiano» Manolo Díaz - Entrenador del Lobas Oviedo

Para el técnico del Lobas Oviedo es importante que los dos equipos sean capaces de "estar a la altura" de un derbi tan importante para el balonmano asturiano: "Es un partido muy interesante, es la primera vez que se produce un duelo de esta categoría entre dos equipos femeninos asturianos", señala. A su favor tendrán el calor del público, que puede ayudar a decantar la balanza: "Para nosotras va a ser vital que nos empujen un poquito porque se prevé un partido ajustado, hay goles que mete el público prácticamente".

Guillermo Algorri, entrenador del Motive.co, considera que este derbi es "para que Asturias esté muy orgullosa". "Es algo para presumir y no sé si el balonmano tiene el apoyo institucional que debería, hay que dar un paso más y cuidarlo", añade. Su equipo se ha quedado muy cerca de ganar a algunos de los mejores equipos de la categoría y espera poder cruzar esa frontera de la victoria mañana: "A ver si esta vez conseguimos dar ese poquito que nos falta". En cuanto a los peligros de su rival, muchos: "Se conocen desde hace mucho tiempo, es uno de los equipos que mejor juegan, tienen a Aida Palicio, que además de asturiana es exjugadora del Motive.co y para quien será un partido muy bonito".