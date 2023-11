El Alimerka Oviedo Baloncesto, a la carrera: duro encuentro hoy ante el Leyma Coruña

El Alimerka Oviedo Baloncesto visita hoy (19.00 horas, LaLigaPlus) la cancha del Leyma Coruña con el único objetivo de parecerse algo más a ese equipo alegre y rápido que tan bien comenzó la temporada, con dos victorias ante dos equipos que solo han perdido contra ellos (San Pablo Burgos y Estudiantes). Y es que el OCB ha ido poco a poco perdiendo esa esencia que le hacía ser un equipo algo inconsciente sobre la cancha pero muy divertido para el espectador.

La ocasión es propicia para dejarse los complejos en casa y tratar de competir sin temor a perder ante un equipazo, el Leyma Coruña, que puede ser el tercero en discordia en esta LEB Oro. Si San Pablo Burgos y Estudiantes parecen hasta el momento un paso por delante del resto, el Leyma aspira a pelear con ellos –y quizás con algún otro que pueda dar la sorpresa– por ese primer puesto que da el ascenso directo.

El OCB tiene, por lo tanto, un rival de una complejidad enorme, con promedios superiores a los 100 puntos en sus partidos en casa, con tiradores como Yunio Barrueta, por encima del 50% en triples. También cuenta con dos ilustres exjugadores del equipo de Oviedo, como Sean McDonnell y Olle Lundqvist. Por si fuera poco, a esta profunda plantilla se unirá el ala-pívot Beka Burjanadze, ya recuperado de su lesión y que todo hace indicar que regresa hoy a las canchas.

La única forma que tiene el OCB de enfrentarse a un plantel así es olvidarse de ello y buscar la fórmula que mejor les funciona: una defensa de ayudas, en la que se arriesgue a que llegue el balón a los interiores pero que sea incómoda y pueda provocar pérdidas, y una mejor actividad en el rebote, que permita aprovechar los errores del rival para correr mucho y tratar de golpear rápido. En definitiva, mucho ritmo, atrevimiento y algo de inconsciencia para que de nuevo aparezca el talento de Demetric Horton y Josep Pérez. Y que éstos estén bien secundados por el grupo que forman Mikel Sanz, Raúl Lobaco, Dan Duscak y Amarante, con amenaza en el tiro y siempre preparados para correr la cancha. En el juego interior, Marc Martí necesita estar secundado por un Elisias como el que asomó al inicio de la liga y, a ser posible, con un Rozitis que aporte algo al equipo.

La ropa del equipo, ya en la tienda online. El club ha puesto a la venta en su tienda digital la ropa del equipo. Además, en esa misma tienda ha lanzado una promoción de 100 entradas a 6 euros para el partido ante el Clavijo del martes 28 de este mes.

Epi espera a un OCB «muy bonito»

Diego Epifanio, «Epi», entrenador del Leyma Coruña, espera encontrarse hoy con un Alimerka Oviedo que divierta al espectador: «El Oviedo es un equipo que juega a lo que quiere su entrenador, con mucho ritmo, muchas decisiones en los primeros segundos, van muy rápido al rebote ofensivo... Es un equipo muy bonito de ver jugar», dijo. En cuanto a las amenazas del equipo asturiano, Epi reconoció que Horton es una de ellas, pero no la única: «Es verdad que nosotros no queremos que entre en juego Horton, pero no hay que olvidarse de otros jugadores que están teniendo mucho impacto en el equipo». Para ganar hoy intentará hacer «el mejor baloncesto posible, teniendo en cuenta que tenemos un rival que corre muchísimo». Un viejo conocido que vuelve a La Coruña.