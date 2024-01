El Langreo se abona al empate (1-1) y de momento sigue en promoción de ascenso

UP Langreo: Adrián Torre (1); Gabri (1), Dani (1), Keko Hevia (1), David Fernández (1), Nacho López (1); Ares (1); Luis (1), Joselu (1), Cid (1) y Steven (1).

Cuarto empate consecutivo del Langreo, que ayer igualó a un gol ante un rival directo en la lucha por una plaza en la fase de ascenso a Primera Federación. El partido fue igualado, jugando cada uno sus bazas, pero se pudo decantar a favor de los locales cuando, a tres minutos del final, el colegiado le señaló un penalti en contra al Langreo, pero el disparo de Andriu se fue fuera.

El equipo entrenado por Javier Vázquez llegaba al campo de O Vao con numerosas bajas, lo que obligó al técnico asturiano a recomponer su once inicial e, incluso, el planteamiento del encuentro. Y es que el objetivo estaba claro y era doble. Por un lado, evitar que los vigueses jugaran por las bandas, taponando las mismas con dos laterales muy adelantados; y, por otro, dejarle el balón al Coruxo en el centro del campo, pero acumulando jugadores tras la línea de medio para que no encontraran líneas de pase.

Evidentemente, y con este planteamiento, los primeros cuarenta y cinco minutos no fueron vistosos. El Coruxo tocaba y tocaba el balón en la medular, pero sin encontrar líneas de pase que le permitieran crear ocasiones de gol. Mientras, el Langreo buscaba una recuperación para lanzar una contra y abrir el marcador, pero ni por un lado ni por otro fueron capaces de poner en apuros ni a Alberto ni a Adrián Torre.

Se adelantaron los vigueses en el marcador, con un gol de Davo, que vio adelantado a Adrián Torre, metiendo una vaselina ante la que nada pudo hacer el cancerbero asturiano. Pero para fortuna del Langreo, la alegría le duró muy poco al conjunto vigués, pues cinco minutos más tarde el balón quedaba suelto en el área del Coruxo y Gabri, que estaba solo, únicamente tuvo que empujar el esférico para lograr la igualada. Quedaba tiempo para llegar al descanso, pero el partido volvió a la tónica de los primeros minutos de juego.

Tras el paso por el vestuario, el Coruxo movió ficha. Y dibujo. David de Dios dio entrada a Pascual, en lugar de Borja Marchante, cambiando la colocación de la zaga para jugar con tres centrales y dos carrileros altos. Un planteamiento similar al del conjunto asturiano, lo que llevó al partido a que la lucha se desarrollara en el centro del campo.

A medida que pasaban los minutos, y el final del encuentro se acercaba, el Coruxo se estiró tratando de presionar a un Langreo que no pasaba apuros y que comenzaba a ver con buenos ojos el punto ante un rival directo en la lucha por una plaza para la fase de ascenso. No tuvieron demasiadas ocasiones para marcar, pero la más clara llegó a veinte minutos para la conclusión del encuentro y a la salida de un córner, cuando Steven remató de cabeza y el balón se estrelló en el travesaño de la portería defendida por Alberto. A medida que se acercaba el final del partido, la calidad bajó y solamente una jugada a balón parado podía llevar un peligro que al final no se concretó.

La historia pudo tener un final horrible para los asturianos, cuando a tres minutos para la conclusión del encuentro el colegiado del encuentro castigó al Langreo con un penalti que Andriu lanzó fuera para fortuna de los asturianos. El equipo de Javi Vázquez sigue quinto, en puestos de promoción de ascenso, si bien, el Rayo Cantabria puede arrebatarle hoy (16.00 horas) esa privilegiada plaza si gana en casa al Fabril.