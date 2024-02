El Telecable Gijón se da un respiro tras hacer historia ganando la Intercontinental: "Antes de jugar en Fraga vamos a descansar"

Las jugadoras del Telecable Gijón de hockey sobre patines están tan felices como exhaustas después de haber conquistado el pasado fin de semana la Copa Intercontinental, el único título que les quedaba por conseguir. Al esfuerzo que realizaron en la final ante el Palau, en la que tuvieron que disputar una prórroga y después lanzar penaltis para que finalmente el título cayera del lado asturiano, se suma un viaje eterno, con escala en Buenos Aires y con un último tramo en autobús desde Madrid a La Calzada. Allí, el agotamiento se les olvidó rápido gracias a la euforia que supuso ver a cientos de personas celebrando lo que habían conseguido.

Pero la vida sigue y la temporada también. No hay respiro para el Telecable Gijón, que este sábado viaja para jugar ese mismo día frente al Esneca Fraga, en la provincia de Huesca. El partido será a las 19.30 horas y el equipo viajará ese día en avión hasta el aeropuerto de Barcelona, lugar en el que se subirán a una furgoneta que las llevará en dirección a Fraga. Pero hasta ese día, la entrenadora del equipo gijonés, Natasha Lee, ha ordenado a sus jugadores que descansen y se cuiden con los fisioterapeutas para ir recuperándose de la paliza que se han dado. "Esta semana no vamos a entrenar, les he dicho que repongan fuerzas, que vayan al fisioterapeuta, que recuperen el cuerpo, que el sábado tenemos viaje del tirón", confirma una de las artífices de esta historia de éxito en la que se ha convertido el Telecable.

Un respiro que se pueden dar porque vienen con buena parte del trabajo hecho. El título de La OK Liga Iberdrola se decide en un play-off en el que participan los cuatro primeros clasificados en la Liga regular. El Telecable es ahora mismo tercero, con un partido disputado menos que los dos primeros, y ya tiene asegurada su presencia en esa lucha por el título. "Es verdad que tenemos el play-off, en la primera vuelta nos aseguramos estar entre las cuatro primeras y eso nos va a dar un margen para relajarnos un poco, tomándonos en serio el partido, por supuesto, pero para al menos recuperarnos del esfuerzo", explica Lee.

La experiencia en Argentina, por otra parte, ha sido espectacular para el equipo que dirige tanto por la victoria como por lo que han vivido a tantos kilómetros de Asturias. "El viaje ha sido larguísimo, pero es verdad que con la victoria se lleva todo mejor, de la ciudad de San Juan lo mejor ha sido experimentar cómo viven allí el hockey sobre patines, todo el mundo entiende el juego, es el deporte más importante que tienen allí, en los partidos había mucha gente", explica. Ella sí que había vivido en otras ocasiones lo que era la pasión por este deporte en Argentina y lo ha podido refrendar ahora en esta nueva visita. "Se vuelcan con sus equipos, si hubiera llegado alguno de los de allí a la final hubiera sido la bomba lo que se hubiera visto en las gradas", señala.

Tampoco se cansa Natasha Lee de reivindicar la "barbaridad" que supone lo que ha hecho y el Telecable Gijón y lo que viene consiguiendo en estos últimos años: "Al final somos campeonas del Mundo, es una barbaridad lo que acabamos de hacer, es que llevamos seis de seis en títulos". Y se lanza una pregunta: "¿Qué más podemos hacer? No se pueden plantear más cosas". De momento, disfrutar de lo conseguido, descansar y volver a la carga para seguir compitiendo en la Liga para buscar un nuevo título que ofrecer a una afición que las quiere y las admira.