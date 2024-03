Gijón doblega al líder

Gran victoria del Balonmano Gijón (29-23) ante el Carballal, que llegaba al pabellón de La Tejerona como líder. Un triunfo colectivo y que se fraguó en la defensa y que mete de lleno a las gijonesas en la pelea por la fase de ascenso.

Comenzaron fuertes las locales que se pusieron rápidamente con 4-1 en el marcador, pero las gallegas lograron empatar (5-5), y se entró en unos minutos de igualdad y empates, pero un parcial de 4-1 en los minutos previos al descanso dieron a las gijonesas una ventaja de 6 (16-10), que fue la clave del encuentro. En la segunda parte, el dominio local no solo se mantuvo si no que se acrecentó y la diferencia alcanzó los 9 goles (22-13). El Carballal no se rindió y siguió luchando y ofreciendo variantes defensivas para tratar de frenar a las gijonesas, pero estas ayer estuvieron a un gran nivel y acabaron logrando un triunfo de mucho mérito y que deja muy interesante el resto de Liga.