Margareto lamenta los "muchos errores" del Unión Financiera Balonmano Base Oviedo en Mallorca

El entrenador del Unión Financiera Base Oviedo, Ricardo Margareto, se muestra contrariado por la derrota del equipo en la pista de L’Arancina Mallorca, lo que le complica la vida. "Ha sido la tónica de los últimos partidos, llegamos igualados al final y no sabemos rematar el partido cuando cogemos una renta. Hemos tenido muchos errores no forzados, lanzamientos claros fallados y pérdidas que hicieron que no pudiéramos conseguir la victoria".