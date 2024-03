Un equipo para soñar: el Balonmano Base Oviedo y la Fundación Vinjoy se unen en un proyecto basado en la ilusión y el respeto

La prueba que demuestra que el equipo de balonmano que ha formado el Unión Financiera Base Oviedo en el Centro de Ayuda a la Integración de la Fundación Vinjoy es un proyecto que está funcionando es que todas las partes quieren más. Nacho Huerta, entrenador del equipo y exjugador profesional, reconoce que una sesión a la semana se le queda algo corta; Pepe Rionda, presidente del club, los quiere ver en el pabellón de Vallobín animando al equipo de División de Honor Plata; y ellos, los jugadores, por encima de todo están deseando salir a competir contra otros equipos representando a Oviedo.

Marcos Suárez espera que Nacho Huerta de la señal con el silbato para lanzar. | Luisma Murias / Antonio Lorca

La unión entre el Base y la Fundación Vinjoy ha dado, de momento, un equipo de 14 jugadores con discapacidad intelectual. Toda una revolución en estas instalaciones situadas en El Naranco. Adolfo Rivas, director gerente de la Fundación, explica que en el centro "hay mucha ilusión, ganas y energía con el deporte". Por eso, reconoce que están "muy agradecidos a esta iniciativa" del Base Oviedo porque es "normalizadora".

Lo que más le gusta a Rivas es la forma en la que se lo están tomando los integrantes del equipo: "Tienen un discurso que me parece muy bonito, que es el de que vamos a hacerlo muy bien porque vamos a alegrar a la gente de Oviedo con el deporte que hacemos, defendiendo los colores de la ciudad". Rivas también agradece al Base Oviedo cómo está llevando a cabo este proyecto: "La actitud es terriblemente respetuosa, no hay una actitud paternalista, es de profundo respeto a otras realidades y a otras formas de vivir y de ser que son muy valiosas".

A Pepe Rionda, presidente del Base Oviedo, esta iniciativa directamente le emociona: "Esto es algo maravilloso, me emociona, veníamos pensándolo desde hace dos o tres meses, Nacho Huerta se puso un poco pesado, que quería colaborar con esta gente". Dicho y hecho: "Vinjoy nos dio todas las facilidades del mundo y aquí estamos, muy emocionados y muy contentos; aquí no hay edades ni nada, solo gente que quiere disfrutar de esto". Nacho Huerta desmiente a su presidente y dice que fue el club el que le propuso la idea, pero sea como sea, reconoce que no lo dudó "ni un instante": "Estoy viniendo un día a la semana, de momento está bien, aunque es verdad que un día sabe a poco".

El objetivo está claro: "Que disfruten". "Son muy buenos compañeros, la idea es ir cerrando algún partido, algún viaje, que vivan experiencias nuevas; para eso es necesario que salgan más equipos, en fútbol hay más pero en balonmano aún se están creando". Para hacerse una idea de lo que esto supone, Huerta explica cómo llegaron al entrenamiento: "Todo el centro estaba haciéndoles un pasillo, ellos están contentos, se siente partícipes de algo y eso es muy bonito". Nacho, que tras retirarse la pasada temporada se ha centrado en su trabajo de maestro, asegura que por encima de todo están "las ganas": "Trabajo con alumnado con necesidades especialmente, pero yo creo que más que la formación son las ganas que le pongas".

Los elogios más importantes le llegan a Nacho de los propios jugadores. Jonathan García Espín explica que están "aprendiendo a jugar a balonmano", un deporte que le parece "muy interesante". Para su entrenador solo tiene buenas palabras: "Nacho es muy majo, que venga es muy importante para nosotros, para aprender a jugar". Eso sí, advierte de que les gustaría "competir contra otros equipos". Marcos Suárez tuvo claro desde el primer momento que quería aprender balonmano: "Es la primera vez que juego, solo lo conocía de verlo por la televisión; Nacho Huerta es buen entrenador y por eso nos vemos capacitados para competir contra otros equipos, nos gustaría mucho, es una idea muy buena".

Junto a ellos están Ramón Rubio, técnico sociosanitario de la Fundación, y Carmen Fernández, educadora. Carmen destaca que "es muy bueno hacer colaboraciones con equipos externos porque así conocen lo que es la discapacidad, introducen el deporte y si hay luego la oportunidad de competir fuera o de hacer algo fuera será una experiencia maravillosa para ellos". Ramón, por su parte, resume de lo que se trata: "El objetivo es que conozcan un deporte nuevo y pasarlo bien". Y, por si a alguien no le ha quedado claro: "Que compitan fuera".

