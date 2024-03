El entrenador Javi Rodríguez, después de que su Alimerka Oviedo Baloncesto cayera (80-81) ante el Castelló: "Ya son muchos los partidos que se nos han escapado al final"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tuvo que tragar saliva, contar hasta diez y empezar a pensar en el siguiente partido, el que jugará el viernes (20.00) en la cancha del Alega Cantabria, para que los errores que le hicieron perder (80-81) ayer ante el Amics Castelló, y los de otros tantos partidos, no acrecentaran en exceso su enfado. Y es que, además, al entrenador, al margen del final, no le gustó demasiado su equipo en el partido ante el equipo levantino: "Castelló ha sido mejor, más consistente, defensivamente nuestro partido no ha sido bueno".

Pero es consciente de que, a pesar de todo, tenían ventaja a poco del final: "Íbamos cinco arriba, hemos dejado dos bandejas a Faner y en la última acción Horton solo tenía que tirar a canasta, jugarse un uno contra uno y tirar, y perdemos el balón y les damos dos tiros libres; no hemos sabido jugar", se lamentaba el técnico gallego del OCB. Reconoce el entrenador que están pagando la "inexperiencia" de algunos de los jugadores y que "otros equipos no cometen esos errores". Y es que, en ese tipo de finales, "por una cosa o por otra", suelen perder.

A Javi Rodríguez la renta de tres victorias con el descenso, estar en mejor situación que el resto de rivales por la permanencia, no le sirve de mucho: "No me consuela, estamos donde estamos por nuestros méritos, ya son muchos los partidos que se nos han escapado y si no los tenemos es por algo; tenemos que seguir luchando, competimos todos los partidos, pero pecamos de inmadurez y de desconocimiento del juego".

Al técnico del OCB no se le iba de la cabeza esa acción: "Era tirar, poco más, después del rebote les iba a quedar tiempo para un tiro lejano, es una derrota dura". Si bien, quiso dejar claro que en absoluto el culpable es Horton: "Somos responsables todos, para nada él es responsable, hemos dejado rebotes ofensivos, penetraciones, no lo hemos ganado antes, no hemos tenido experiencia para hacer una falta en ciertos momentos, hemos dejado canastas fáciles...".

En cuanto a la falta que le señalaron a Cosialls a un segundo del final, Javi Rodríguez asegura que en un momento así casi ni la vio: "El árbitro me ha dicho que era clara, pero no creo que esa haya sido la jugada decisiva".