"No sabía si estaba preparada, pero cada vez estoy más a gusto en el banquillo"

Natasha Lee está teniendo un inicio de trayectoria como entrenadora tan brillante como lo fue el de jugadora. Este pasado verano se hizo cargo de un Telecable Gijón que la pasada temporada lo había ganado todo, así que el reto era complicado. Sin embargo, en lo que va de esta el club gijonés ha disputado ya dos títulos y ha ganado ambos; uno de ellos la Copa Intercontinental, el único trofeo que faltaba en su vitrina.

–¿Cómo lleva su nueva faceta de entrenadora?

–Lo estoy llevando bien. Estoy muy contenta porque se está viendo un buen trabajo, estoy muy cómoda y cada vez más centrada en el nuevo camino que me he propuesto. Es verdad que me gusta mucho jugar y que de vez en cuando lo echo de menos, pero cada vez me siento más a gusto en el banquillo.

–¿No fue un cambio de rol muy rápido?

–No me imaginaba que el cambio de jugadora a entrenadora iba a ser tan rápido, entre otras cosas porque cuando decidí dejar de jugar no sabía muy bien cuál iba a ser mi futuro. Pero cuando el club me puso esta circunstancia sobre la mesa... si quería ser entrenadora y me llega esta ocasión, que es un caramelo como es entrenar a este equipo, por qué no intentarlo.

–¿Nunca tubo dudas a la hora de aceptar el cargo?

–Sí tuve dudas a la hora de aceptar porque no sabía si estaba capacitada para ello, si era el momento o necesitaba tomarme un descanso, pero una vez que tomé la decisión, pues adelante.

– ¿Cuál es la mayor diferencia que nota de ser entrenadora a antes como jugadora?

–De jugadora estaba más tranquila, tenía más control sobre lo que hacía, mientras que como entrenadora tengo que pensar en más gente, hay muchas herramientas que gestionar y en los partidos tienes que saber cómo poder cambiar algunas cosas si son necesarias para ganar.

–Los entrenadores también tienen mucho trabajo de "despacho".

–Antes acababan los partidos y podía descansar, ahora tengo más dolores de cabeza porque hay mucho que hacer al margen de lo que son los partidos: hay que estudiar a los rivales, ver muchos encuentros de los demás equipos... efectivamente hay mucho trabajo fuera de lo que es la cancha.

–Supongo que estará satisfecha de cómo les están marchado las cosas.

–Por supuesto que no tengo queja de cómo están marchando las cosas. El club me da carta blanca para trabajar y estamos siendo un equipo que tiene la filosofía que yo quería, la de pasárselo bien y disfrutar en el trabajo diario, ser muy ofensivas... creo que estamos por el buen camino.

–Han ganado los dos títulos disputados, pero quedan otros tres por delante. ¿Con qué ánimo los afrontan?

–Llevamos dos títulos ganados esta temporada, pero somos un equipo muy ambicioso y yo aún más. Ahora queremos por lo menos estar en las tres finales que quedan por disputarse. Y las finales se juegan para ganarlas, así que lo vamos a intentar. Queremos seguir haciendo historia.

–Repetir los éxitos de la pasada temporada se antoja muy complicado de conseguir.

–Es muy complicado repetir lo de la temporada pasada, pero este año ya hicimos algo muy importante como es ganar la Copa Intercontinental que era el único título que nos faltaba, dimos un paso adelante. Quedan tres títulos en juego y esperamos que puedan ir cayendo para acá.

–¿Hay descanso para el equipo esta Semana Santa?

–Hemos entrenado hasta el miércoles y ahora vamos a descansar hasta el próximo lunes. La semana que viene volvemos a tener dos partidos, el miércoles de liga ante el San Cugat y el sábado la vuelta de la Copa de Europa ante el Vila-Sana. Confiamos en que Mata Jove esté a reventar en ese partido porque nos jugamos mucho.

