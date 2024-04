La Federación Asturiana de Surf afea al Ayuntamiento de Gijón su falta de apoyo para celebrar un torneo de élite

El presidente de la Federación Asturiana de Surf, Jesús Espina, se muestra muy decepcionado con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón y considera que le está haciendo "perder el tiempo y jugando con la ilusión no solo de la federación, sino de cientos de deportistas". El motivo no es otro que lo que considera claro incumplimiento de las promesas que la alcaldesa Carmen Moriyón y el vicealcalde Jesús Martínez Salvador le hicieron en una reunión mantenida en plena campaña de las pasadas elecciones locales.

"El 24 de marzo del pasado año nos citaron para una reunión a la federación, a organizadores de eventos deportivos relacionados con la mar y estaban también los de Salvamento. La reunión tuvo lugar en el restaurante Bellavista y en ella nos dijeron que querían hacer mejoras en las playas, prometieron apoyar más la organización de competiciones. Hablaron de invertir unos 400.000 euros y nos pidieron que presentáramos proyectos", recuerda Espina. Pasaron los meses y el pasado febrero el propio presidente solicitó una nueva reunión con la propia alcaldesa, el concejal de Deportes y los responsables de Turismo "a la que solo acudió Jorge Pañeda, acompañado con el equipo del Patronato Deportivo Municipal. Allí le presentamos el proyecto y nos dijeron que lo veían bien". Sin embargo, la desilusión llegó cuando hace un par de semanas Jesús Espina recibe un correo electrónico del concejal de Deportes en el que se decía que "el proyecto presentado no era del interés municipal".

El torneo se celebrará

En el proyecto presentado la Federación Asturiana de Surf pedía colaboración municipal para realizar en el último trimestre de este año un importante trofeo que estaría incluido en el calendario nacional y abierto a participantes extranjeros y la previsión era que "estarían presentes alguno de los mejores surfistas europeos", según indicó Espina. La negativa municipal no impedirá la celebración del mismo "porque nos hemos movido y encontrado patrocinadores, pero ya sabemos que no habrá colaboración del Ayuntamiento", señala.

El presidente no entiende que "siendo Gijón una ciudad importante en el surf español el Ayuntamiento no quiera colaborar". Espina demanda "apoyo a las escuelas de surf, colaboración en la organización de eventos o mejora de las infraestructuras para la práctica de este deporte en las playas gijonesas". En ese sentido, Jesús Espina recuerda que "no hay dónde cambiarse o dejar material, tenerlo beneficiaría no solo a la gente del surf, sino a todos los que practican deportes acuáticos. Espina pone como ejemplo la pequeña localidad cántabra de Somo, toda una referencia en el mundo del surf, deporte con el que ha revitalizado el pueblo.

La Federación Asturiana de Surf contaba a finales de 2023 con alrededor de 3.200 licencias y su presidente, Jesús Espina, siente que desde el Ayuntamiento todos ellos han sido engañados con promesas que a la hora de la verdad asegura que "no se están cumpliendo".

