Miguel Sierra, jugador del Avilés: "No estoy jugando mal, pero me falta ese puntito que sé que puedo dar"

Miguel Sierra (Granada, 2004) está siendo uno de los nombres de la temporada en el Avilés. A pesar de su juventud, el andaluz ya ha conseguido que las gradas del Suárez Puerta coreen su nombre gracias a su desparpajo, su valentía con el balón y su talento. Eso sí, sus inicios como blanquiazul no fueron fáciles, porque durante en el inicio de la primera mitad de la temporada apenas tuvo protagonismo. Ahora es uno de los líderes ofensivos de los avilesinos, lo que ha hecho que ojeadores de varios equipos estén pendientes de sus actuaciones. Pero en su cabeza ahora mismo solo hay una cosa: vencer el domingo al Marino para seguir soñando con los puestos de play-off.

–¿Qué tal está viendo la temporada?

–Ahora estoy jugando más, lo que me pone más contento. Tengo que seguir a este nivel para no salir del once. También estoy fastidiado por el equipo, pero en general todo está yendo bien.

–Para muchos está siendo uno de los mejores jugadores de campo del equipo.

–No estoy jugando mal, pero todavía me falta ese puntito que sé que puedo dar y me está faltando. Esto conforme que jugar varios partidos de seguir, pero ahora quiero encontrar ese plus.

–¿Qué es lo que le falta?

–Quizá algo de fortuna a la hora de ver puerta o algo más de confianza en el último tercio del campo.

–Hablaba de que ahora por fin está teniendo continuidad. ¿Qué ha cambiado para ser ahora un fijo en el once titular?

–Cada entrenador es diferente. Al principio con Cañedo jugaba menos, ahora con Manolo he conseguido tener más continuidad. Muchas veces depende de los gustos del entrenador. En un partido me puso de titular y lo hice bien, ganamos, y a raíz de ahí ya no he salido del once. Yo solo intento que siga así el mayor tiempo posible.

–¿Sigue entrenado igual que a principio de año o ha cambiado algo para tratar de convencer al entrenador?

–Claro. Al principio era frustrante, estar entrenando fuerte todos los días y ver que no juegas, pero al final te llega la recompensa y la verdad es que te sientes muy bien.

–Ahora se le veo más contento.

–Obviamente. Y si el equipo estuviese con cinco puntillos más, mucho mejor.

–Esta es su primera vez fuera de casa y, además, está en la otra punta de España. ¿Cómo lo está viviendo?

–Estoy muy contento porque estoy un sitio donde la gente me ha acogido muy bien. Estoy rodeado de personas maravillosas y la verdad es que es muy gratificante. Te ayuda mucho que, estando tan lejos de mi familia y amigos, aquí puedas sentirte como en casa. Además, hago lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, por lo que no me puedo quejar.

–¿Le ha ayudado la cercanía del vestuario?

–Ayuda un montón. Yo he tirado mucho de Jesús del Amo, que también es de Granada. Paso mucho tiempo con él y con todos los veteranos. Me han ayudado mucho. El cuerpo técnico también, estoy súper agradecido con todo el mundo.

–Ahora que lleva casi un año aquí, ¿cómo se vive en Avilés?

–Es una ciudad donde te pilla todo cerca, es muy tranquila. Creo que es una zona muy buena para vivir y la verdad es que muy cómodo.

–¿Cómo cree que va a ser el final de temporada?

–Lo más importante es intentar pensar en el siguiente partido antes de centrarse en el último. Queremos ganar este domingo al Marino. Vamos a ganar y a ver si así enganchamos un par de victorias seguidas. Todavía tenemos posibilidades.

–¿Cree que pueden entrar en play-off?

–Rotundamente sí. Al final hay enfrentamientos directos entre nuestros rivales, no todos los de arriba van a ganar siempre, se dejarán puntos y lo podemos aprovechar. Hasta que haya un mínimo de posibilidades vamos a seguir intentándolo.

–El domingo puede ser clave para seguir soñando.

–Claro. Además, jugamos en casa, con nuestra afición y ese calor que nos dan. Tenemos que hacernos con los tres puntos.

–¿Cómo ve el derbi?

–Va a ser un partido caliente, los dos nos estamos jugando la vida. Nosotros estamos intentando acercarnos a la parte alta y ellos trabajan para salvarse del descenso. Cada uno se juega lo suyo y vamos a tener que ir a muerte a por el partido.

–El verano asoma a la vuelta de la esquina y al Suárez Puerta se acercan ojeadores para ver sus actuaciones. ¿Cómo ve el mercado de fichajes?

–Ahora mismo estoy centrado en terminar lo mejor posible aquí. Sé que hay algún equipo interesado, pero estoy súper contento aquí y quiero hacerlo lo mejor posible con esta camiseta. Cuando termine esta temporada ya valoraremos. En mi cabeza solo está el Avilés, jugar al fútbol y nada más.

–¿Qué objetivos se pone para lo que queda de campaña?

–Mínimo un golito y alguna asistencia más. a ver si acabo con dos goles y alguna asistencia más, dos o tres por lo menos.

–¿Se ve ascendiendo con el Avilés a Primera Federación?

–Si entramos en play-offs estoy seguro de que vamos a ascender. Seguro.

–El apoyo de la afición puede ser clave para conseguir esa meta. Su nombre ya ha sido coreado por parte de la grada.

–Nunca me había pasado algo igual. La primera vez que me pasó, además, estaba el estadio lleno de gente. Eso te da energía, te sientes muy bien, quieres dar el máximo solo por la gente, no quieres dejar nada para otro día.

–Parte de los aficionados cree que es demasiado tarde para soñar con el ascenso. ¿Qué les diría?

–Que confíen en nosotros mientras haya un mínimo de posibilidad. Vamos a hacer lo máximo posible por entrar y estoy convencido de que lo vamos a conseguir.

