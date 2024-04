Luis Pastor, una carrera hacia la felicidad: el camino, con trabas, del campeón de España paralímpico asturiano

A sus 24 años, Luis Fernando Pastor (Oviedo, 1999) no deja de ganar. Es campeón de España en 400 metros lisos y en el relevo 4x100 en categoría T20, en la que compiten atletas con discapacidad intelectual. En breve, del 24 al 26 de abril, tendrá ocasión de revalidar el oro en 4x400 en el campeonato de España, que tendrá lugar en Valencia y en el que Luis correrá con el Club Atletismo Paralímpico Bertako Javi Conde de Basauri: no lo hace con un equipo asturiano ante la falta de ayudas públicas y privadas en el Principado.

El despertar de Luis al atletismo fue relativamente tardío: comenzó a correr a los 17 años. "Le enganchó completamente", comenta Verónica Miranda, madre orgullosa, apoyo fundamental que nunca se dejó doblegar por las circunstancias. Cuando su hijo tenía apenas 3 años, le dijeron que "casi no iba a poder ni andar". Ahora saben que Luis padece un trastorno neurológico llamado TGD: Trastorno General del Desarrollo de la Capacidad de Aprendizaje. Pero hace un cuarto de siglo los médicos no sabían qué le pasaba: "Nos dijeron que su desarrollo no iba a ser normal, pero no supieron afinar mucho más".

En estos momentos, Luis es un adulto plenamente autónomo que compagina la actividad deportiva con su trabajo en Leroy Merlín ("donde todos le adoran", apostilla Verónica), que tiene pareja y que es, en palabras de su madre, "feliz como una perdiz" y, además, poseedor de una envidiable inteligencia emocional ("es una máquina, percibe las cosas como nadie", añade su madre). Asegura Verónica que el secreto para llegar hasta el punto en el que se encuentra está en que nunca dijeron que no a nada. Luis fue a terapias de todo tipo, jugó al fútbol, nadó... y no paró y no paró, y encontró el atletismo y a ver qué o quién lo para.

Javi Conde, leyenda del deporte español –ganó siete oros y dos platas entre los Juegos Paralímpicos de Barcelona y los de Sídney– ejerce como preparador de Luis en el equipo vasco. "Está muy integrado en el grupo, es uno más desde el primer momento", subraya, encantado con la dedicación de su pupilo asturiano, que trabaja y cuida su alimentación "como un profesional". En el equipo de Conde no se entiende de paternalismo, sino que la exigencia es máxima. "Que corramos con atletas con discapacidad no quiere decir que no queramos competir al máximo", explica el entrenador.

Sin embargo, en el día a día es Rubén Uribe quien entrena a Luis en el Club Atletismo Gijón, donde corre junto a atletas integrados. "Es un fenómeno –explica Uribe–. Su evolución ha sido impresionante. Tiene una proyección importante, está mejorando mucho". Más allá de su rendimiento en la pista, lo que más le impresiona de Luis es su vertiente humana: "Va al entrenamiento y colabora con todos: saca las vallas, ayuda al resto en lo que haga falta, se entrega a los demás. Da todo lo que tiene, es un gran compañero".

El sueño paralímpico

Como todo deportista, Luis sueña con acudir algún día a unos Juegos. "Puede llegar a conseguirlo", considera Uribe, en la misma línea que Conde, que lo ve "factible". El problema, no obstante, es la escasez de plazas para atletas con discapacidad intelectual: solo se reparten doce entre hombres y mujeres. "Es una pena y un desencanto para los atletas", lamenta Conde, que considera que pagan justos por pecadores, pues tras el escándalo en los Juegos de Sídney de 2002, a los que varios miembros de la delegación paralímpica acudieron sin tener ninguna discapacidad, se ha orillado a los deportistas con discapacidad intelectual. Es por ello que desde el club que dirige Conde se haya lanzado una campaña de sensibilización bajo los lemas "#DOWNParis2024 y #MásT20Paris2024" para que corredores como Luis tengan las opciones que merecen de cumplir su sueño.

