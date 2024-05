La pulla de la Vuelta Asturias a Gijón: "Los que gobierna se quejaban..."

El final de la Vuelta a Asturias es para Cristina Álvarez, "Mendo", el principio de la siguiente, la de 2025, que además será muy especial. Y es que la ronda asturiana va a cumplir cien años desde que se celebró por primera vez, un centenario que, por encima de cualquier otra cosa, quiere que se pueda seguir en directo por la televisión.

–¿Qué balance hace de la edición que acaba de concluir?

–El balance es extremadamente positivo. Hemos tenido un ganador, Isaac del Toro, con una proyección muy buena, uno de los grandes nombres del ciclismo actual. Que el equipo UAE Team Emirates quiera venir es un éxito. Llevo años insistiéndole a (Joxean Fernández) Matxín, pero hasta ahora no le encajaba y este año sí les encajó. Se han dado cuenta de que los ganadores de las últimas ediciones hacen después una buena clasificación en el Giro. Es una prueba corta y dura, una buena preparación. Lo que más me gratifica es que Matxín me dijo que estaba gratamente sorprendido por la imagen, la seguridad y el montaje. Les importa mucho la seguridad y después de lo que pasó en la Itxulia (una grave caída dejó a los favoritos fuera) los organizadores teníamos como una psicosis. Lo que pasó allí es inevitable, como en esta edición que llegando a Cangas de Onís se cayó un árbol, que es algo que no puedes controlar, pero la seguridad importa mucho y en eso contamos con las infraestructuras que nos cede Unipublic.

–¿Se puede mejorar aún más esa participación?

–Es la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos seguridad, equipos, buenas carreteras…, pero nos falta la televisión. Es clave para que vengan los equipos porque los sponsors quieren la televisión, que la podamos colocar en Teledeporte y en Eurosport. Muchos equipos descartan venir porque no hay tele.

–¿Qué hace falta para que haya televisión?

–Una apuesta de alguien, que entiendo que debería ser del Gobierno del Principado. Tengo que decir que es el primer año que tenemos un muy buen entendimiento con el Gobierno. El presidente nos ha recibido y nos ha tratado con mucho cariño, hablamos del centenario y hay buen entendimiento con Gimena Llamedo, que está viendo las posibilidades de la Vuelta como patrimonio de Asturias. Van 66 ediciones, pero vamos a cumplir cien años, todos sabemos que si desaparece un año es casi imposible volver. Y nosotros tenemos ya muchos años.

–¿Cómo le gustaría que fuese ese centenario?

–Que se hagan muchas cosas durante todo el año. No solo en noviembre, que fue la fecha de la primera edición, ni en abril, que es cuando se celebra. Nos gustaría que la Vuelta tuviera un día más, algo que habíamos solicitado, pero que la UCI no nos concedió. Esperamos poder tener una dispensa para 2025 para hacer una cuarta etapa.

–¿Por dónde quiere que sea esa cuarta etapa?

–Nos gustaría volver al Occidente, hay zonas como Castropol o Vegadeo olvidadas por el ciclismo, pero para todo eso tienen que ayudar los ayuntamientos. Nuestra financiación viene del Gobierno regional, de los ayuntamientos de salida y llegada, y de los patrocinadores, tanto los económicos como los de intercambio, que son fundamentales.

–No menciona a Gijón.

–Estuvimos en contacto con ellos, con el PP, cuando estaban en la oposición y decían que cómo era posible que la Vuelta no volviese a Gijón. Ahora que están en el gobierno municipal volvimos a hablar con ellos, nos dijeron que lo mirarían y hasta ahora. Queremos volver y tendría que volver, además, somos como el hermano pequeño de la Vuelta a España, que fue a El Acebo o a Ribera de Arriba. La Vuelta a España la queremos todos, pero hay que creer en el ciclismo como lo hacen Lena y Oviedo, que no dudan.

–¿Está contenta de que haya cada vez más asturianos en el pelotón profesional y en la Vuelta?

–Me hace mucha ilusión que vengan, es una tradición de mi padre, que siempre que había ciclistas asturianos los invitaba. Pérez-Landaluce me llamó y me dijo que le fichaba un equipo marroquí si venían a la Vuelta, lo invitamos y se ha portado como un jabato (ganó las metas volantes que patrocina LA NUEVA ESPAÑA). Es una gran satisfacción. Subir El Violeo y ver todo el suelo pintado con mensajes de ánimo a Sinuhé Fernández... Si me emociona a mí no quiero pensar a él. Ver a la madre de Pelayo Sánchez, a la que se le saltaban las lágrimas cuando le dimos un premio por la etapa que ganó el año, pasado es un orgullo. También que gane Del Toro por lo que supone que alguien como él despunte aquí.

–¿Y qué supone?

–Tuvimos al UAE, el Madrid del ciclismo. Es un orgullo, aunque también te sientes presionada por lo que traen consigo esos equipos, once técnicos, siete vehículos... Que un tipo como Matxín, que no se casa con nadie, te de la enhorabuena es un orgullo. Del Toro se suma a gente como Nairo Quintana o Richard Carapaz, grandes ciclistas que han ganado la Vuelta Asturias.

–¿Cómo le gustaría que fuese la edición del año que viene?

–Que fuera de cuatro días y sobre todo que se retransmita por televisión en directo. Si tuviera que prescindir del cuarto día por la televisión en directo lo haría. Eso son 150.000 euros y tenemos que tenerlo con antelación. Si tienes televisión optas a que puedan venir equipos importantes como el Jumbo Visma-Lease a Bike y eso sirve para dar una mejor imagen de Asturias. La televisión en directo es fundamental.

