La opinión de Antonio Rico: Hey, Jules

La afición del Bernabéu canta "Hey Jude" como homenaje a Jude Bellingham, uno de esos futbolistas que entró en el Real Madrid como Tony Manero entraba en una discoteca en "Fiebre del sábado noche" y que, como a Tony, le sienta de maravilla el blanco. La maravillosa canción de los "Beatles" fue concebida durante la grabación del Álbum Blanco, pero se publicó como un sencillo sin que formara parte del Álbum. Como "Hey Jude", Jude Bellingham también fue concebido durante la grabación del Álbum Blanco del Real Madrid para esta temporada, y se ha convertido en un sencillo que parece no formar parte del equipo porque el Real Madrid gana partidos pero quien marca los goles es Jude. Si no hay "Hey Jude", no hay victorias importantes. Jude Bellingham marcó dos goles en el Camp Nou, na-na-naa-nanana, y el Real Madrid se llevó los tres puntos en la cara de los mismísimos Rolling Stones (Beatles-2, Rolling-1). Pero el sencillo Jude no cantó ante el Rayo Vallecano y el Álbum Blanco no sonó en el Bernabéu.

Paul McCartney compuso "Hey Jude" durante una excursión en coche (los genios son así), pero el título original de la canción era "Hey Jules" porque fue pensada para reconfortar a Julian Lennon, el hijo de John Lennon y Cynthia Powell, tras el divorcio de sus padres. Paul cambió "Jules" por "Jude" porque le pareció que sonaba mejor así, y Julian descubrió veinte años más tarde que la canción había sido escrita para él. ¿Qué pensará Jules Koundé, el futbolista del Barça? ¿Sabrá que "Hey Jude" iba a llamarse "Hey Jules"? ¿Imaginará en las frías noches de invierno que la canción fue escrita para él para reconfortarle tras la separación de su carrera del Girondins de Burdeos y el Sevilla Fútbol Club, su padre y su madre futbolísticos? Y, sobre todo, ¿soñará Jules Koundé con que la afición del Camp Nou coree su nombre con la música de "Hey Jude"? "Na-na-naa-nanana-nanana, Hey Jules". ¿Por qué no? ¿Y si Jules Koundé hubiera marcado en el último minuto el gol de la victoria del Barça ante el Real Madrid en el Camp Nou? ¿Y si el público del Camp Nou cantara a coro "Hey Jude" con el título original y con los Rolling Stones en el palco del estadio aplaudiendo (qué remedio) el gol de Jules Koundé? ¿Cómo sonaría "Hey Jules" en el Camp Nou mientras Jules Koundé saluda señalando el escudo del Barça en una camiseta con la lengua de los Rolling Stones? Suene "Hey Jude" en el Bernabéu o "Hey Jules" en el Camp Nou, lo cierto es que algo rechina en el alma futbolística cuando los estadios corean el nombre de un futbolista. El poeta Vladimir Mayakovski decía que un individuo solo, aun siendo fundamental, no podría levantar una viga de cinco metros, y menos una casa de cinco pisos. En "Preguntas de un obrero ante un libro", Bertolt Brecht se hace las siguientes preguntas: "Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó? ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? La noche en que fue terminada la Muralla china, ¿adónde fueron los albañiles? Roma la grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba consigo siquiera un cocinero? ¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria?". Para ganar títulos es imprescindible un Jude o un Jules, pero es mucho más hermoso el sonido de un "Madrid, Madrid" o un "Barça, Barça" en el estadio que el de "Hey Jude" o "Hey Jules". "Hey Jude" se publicó como sencillo del Álbum Blanco de los Beatles, pero no formaba parte del Álbum Blanco. Y la canción rompió todos los esquemas porque "Hey Jude" dura siete minutos y los cuatro minutos finales son una coda en progresión. ¿Quién podría comprar eso? Lo hicieron millones. Eso es Bellingham, o Messi, o Mbappé. Porque, en realidad, nadie recuerda el título original de "Hey Jude" y pocos se acuerdan de los defensas (y de los cocineros) como Jules Koundé cuando se trata de corear un nombre. Hey, Jules, ¿no es así?