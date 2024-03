La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: Tiros en el pie

Fin de semana completo, fin de semana Comansi en la madreñina "furgolística". El Sporting tuvo que sudar para volver a los puestos de play-off y el Oviedo de Carrión los roza, y sigue rozándolos, tras levantar el partido frente al Levante. Los azules basan su remontada hacia la zona de privilegio en su fortaleza en el Carlos Tartiere, donde ya llevan levantados unos cuantos partidos este curso. Los carbayones van recuperando a los lesionados de cara al tramo de la competición en el que se juega todo.

Quedan trece jornadas para saber si azules y rojiblancos tendrán que alargar la campaña por eso de jugar el play-off, salvo que el sprint final sea tan espectacular que alguno (o los dos) se meta en ascenso directo. Ha sido el fin de semana en el que otra vez y otra vez los árbitros logran su minuto de gloria. Se hablará por los siglos de los siglos de lo sucedido con Gil Manzano en Mestalla. Cuentan que los de negro están negros con los vídeos del Real Madrid Televisión y que el asunto los está descentrando más de lo que suele ser habitual. Y eso que lo de pitar el final del partido en pleno ataque no es nada nuevo. Pero, claro, le ha sucedido a quien le ha sucedido, al Madrid del tito Floren, que ya ha puesto la maquinaria propia y ajena a funcionar. Vamos, que si esta Liga se les escapa a los del Bernabéu ya sabemos quién tendrá la culpa. Y menos mal que el Barça ya no paga a Negreira, que, si no, los lamentos se escucharían hasta en Bulnes.

Este es el "fúrgol" que nos ha tocado vivir. Ese en el que a unos les hacen vídeos y otros montan campañas de publicidad para presumir de haber renunciado a ser sede del Mundial y dar aire a un debate que ya estaba muerto. La democracia tiene estas cosas. Te permite pegarte un tiro en el pie y seguir sonriendo como si no pasara nada. Lo cierto es que al final nunca pasa nada, ¿oyisti, güey?