La opinión sobre el Mundial y el Sporting: Los futboleros y los gilis

Desde hace un tiempo, el proyecto "Asturias 2030" olía a muerto y solo se estaba esperando a ver quién iba a ser el primero que cogiera el martillo y comenzara a colocar los clavos de la tapa del ataúd. La negativa del Ayuntamiento de Gijón, con el Principado a otras cosas, a proseguir el viaje hacia ninguna parte de la mano de Orlegi ha abierto la primera brecha, al menos de manera pública, entre los que mandan en la ciudad y en el club. Ahí están los comunicados y contracomunicados. Que si nada de cheques en blanco, que si desde que llegamos no hemos dejado de invertir y tal y tal. Algo insólito, ya que no se recuerda algo parecido en décadas y menos en una ciudad que pagó un pastizal por Mareo y las marcas para salvar al Sporting de Fernández.

Veremos cómo de profunda es la herida ahora que el debate sobre Mundial sí o Mundial no ha abierto otro melón: el de que El Molinón necesita una reforma. ¿Sería esto lo que en el fondo buscaba Orlegi? ¿Hincará la rodilla el Ayuntamiento tras tumbar la operación 40-100-300-330-150 y aceptará financiar una obra más apañada de precio? ¿Sabremos algún día quiénes eran esas empresas/empresarios dispuestos a poner dinero para el proyecto o simplemente eran primos de Casper, simpáticos fantasmas salidos de la mente de un guionista de Hollywood? ¿El final habría sido otro si se hubiera ido a llamar a la puerta de las instituciones de la mano del vecino azul? Veremos.

Lo que se ha acabado son los días de andar mareando al personal con reuniones, fotos con caras avinagradas y discursos vacíos de escuela de negocios de la Universidad de Los Ángeles para no pillarse las manos. Y el que piense que esto tendrá consecuencias electorales que se siente a esperar. Nunca el fútbol dio ni quitó un voto. De ser así, Lendoiro hubiera sido alcalde de La Coruña, Eugenio Prieto habría ganado las primarias para ser candidato en Oviedo, Vega-Arango sería senador vitalicio y Gabino de Lorenzo no habría logrado otra mayoría absoluta tras la que lio con el ACF. A veces ser futbolero no es sinónimo de gili, aunque lo parezca, ¿oyisti, güey?