La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: Las cuentas claras

Los políticos han aparecido a todo gas en el debate –¡oh!, sorpresa– de la candidatura "Asturias 2030" al Mundial de dentro de seis años. Lo hacen cuando da o daba la sensación de que estábamos viviendo las últimas horas del asunto ante la negativa del Ayuntamiento de Carmen Moriyón de no firmar los documentos que exige la FIFA para que Gijón pueda seguir en la carrera por la candidatura. Aquí no firma la Administración y en Valencia, sin ir más lejos, el que no quiere firmar es el club. Sobre el papel son las únicas dos ciudades donde se entiende que el ser sede de la Copa del Mundo puede ser un marrón.

Cada uno sabrá lo que ha hecho mal, bien o regular. Esperemos que luego nadie se arrepienta cuando en el verano de 2030 eche a rodar el balón por los campos de Essssspaaaaññññaa. La novedad, siempre a la hora de escribir estas líneas, es que se ha adelantado alguna de las conclusiones del informe del impacto económico que tendría para la región la disputa del Mundial en El Molinón. Se habla de 250 millones. Queda a criterio de la tropa si es mucho o poco, ante la inversión que habría que realizar.

Mientras, a 28 kilómetros toca viaje, esta vez a Pucela. Los de Carrión quieren los tres puntos para prolongar el estado de felicidad después del 5-0 al Burgos. Si el Oviedo gana, y a pesar de que queda mucho para el final de la Liga, los azules se meterán en play-off y ya solo dependerán de lo que hagan a partir de que el árbitro pite el final en Zorrilla. Lo contrario mantendría al Oviedín en el pelotón de los aspirantes. Aquí las cuentas sí están claras, ¿oyisti, güey?