Camarasa se defiende de sus críticos: “Hablan detrás de una pantallita…”

No está siendo una temporada sencilla para Víctor Camarasa. Primero estuvo de baja por un problema de salud mental y ahora una molesta talalgia le tienen apartado del grupo, trabajando en el gimnasio. Su último encuentro con la camiseta del Oviedo fue a finales de noviembre. Pero el futbolista sigue trabajando día a día para volver a aportar al equipo.

El valenciano respondió en su cuenta de X a un usuario crítico con su aportación al grupo con un doble mensaje. “Gente que duda de mi profesionalidad tendría que pasarse un día por el Requexón y vernos a los lesionados por un agujero, escuchar las conversaciones y ‘ralladuras’ de cabeza por no poder hacer nuestro trabajo… Pero no se pasarán porque hablan detrás de una pantallita.. Pero vamos que me quedo con toda esa gente (que es la mayoría) que me apoya y me desea que pronto este haciendo lo que más me gusta. Así que gracias. Y a todos los demás me c…”, escribió junto a los emoticonos de dos huevos.

Así fue el mensaje de Camarasa:

Camarasa sigue al margen del grupo y no entraá en la lista para jugar en Valladolid. Esta temporada suma 460 minutos después de 10 partidos disputados con el Oviedo.