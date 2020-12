El Principado levantó ayer la voz contra “la falta de respeto” del Gobierno de Pedro Sánchez a los argumentos esgrimidos en defensa de su “corazón industrial” y frente a la Unión Europea, por el distinto rasero, “intolerable”, al denegar a las empresas que operan en Asturias las ayudas que autoriza en Alemania, Francia e Italia. El Gobierno autonómico, la patronal, las Cámaras de Comercio, los sindicatos, los partidos, las instituciones locales y la Universidad sellaron una alianza que pretende defender con “una voz única” las reivindicaciones regionales, ante la amenaza que supone el nuevo marco regulatorio para la gran industria regional. El Gobierno autonómico elevó el tono, cualitativo y cuantitativo, de sus reproches mientras que el PP, principal partido de la oposición, exigió a Adrián Barbón recurrir el estatuto electrointensivo.

“Si el estatuto sigue vigente, todo queda en buenas intenciones” Teresa Mallada - Presidenta del PP asturiano

El consejero de Industria, Enrique Fernández, asumió en la intervención que abría la Mesa por la Industria, celebrada en formato telemático, las principales reivindicaciones trasladadas, en los últimos días, tanto por las empresas del sector electrointensivo como por los sindicatos, profundamente decepcionados por el contenido del estatuto que, pese demorarse dos años, no da respuestas que aseguren la continuidad de un sector que genera 10.000 empleos directos en Asturias. Enrique Fernández no vaciló en tachar de “falta de respeto” que “no se haya respondido desde el Gobierno central a las alegaciones de Asturias, Galicia y Cantabria”, en la que es, sin atisbo de duda, la valoración más dura realizada por la administración asturiana desde que se conoció la pasada semana el mecanismo diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Ya hemos perdido dos años; hay que trabajar en lo que nos une” Alberto González - FADE

El consejero de Industria resumió las exigencias de la hoja de ruta de esta nueva alianza: las ayudas que reciban las empresas electrointensivas no pueden estar condicionadas a la disponibilidad de crédito presupuestario durante los próximos dos años, es decir, mientras no haya garantía de que sea posible un abaratamiento con el uso de las renovables; elevación hasta el máximo permitido de las compensaciones de costes indirectos de CO2; la equiparación para la industria electrointensiva asturiana de las ayudas que están en vigor en países como Francia, Alemania e Italia; la aprobación inmediata de un mecanismo sustitutivo de las subastas de interrumpibilidad y la posibilidad de negociar en un futuro otros mecanismos de apoyo. Enrique Fernández manifestó que el retraso de dos años del estatuto “no es justificable”, admitió que las negociaciones del Gobierno español “no dieron el fruto esperado” y tachó de “intolerables” las diferencias en las compensaciones que hay a la actividad electrointensiva en otros países de la Unión Europea, que contrapuso a “las trabas” que se ponen al sector en Asturias.

“Las diferencias sobre las compensaciones son intolerables” Enrique Fernández - Consejero de Empleo

Consenso

El interlocutor de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE” en esta reunión telemática fue su director general, Alberto González. La Alianza por la Industria “puede resultar muy positiva para defender un sector crítico para nuestra economía”, a juicio de la patronal. “Ha habido un consenso casi total en la necesidad de buscar una solución posible, urgente y eficaz para estas empresas, en línea con la articulada ya en otros países de la Unión Europea”, destacó la patronal. FADE reclamó la necesidad de elaborar una estrategia de sostenibilidad para las industrias afectadas con subidas de impuestos ligadas a la gestión de los residuos o a la descarbonización y se mostró partidaria de evitar “la pugna política y trabajar en lo que nos une”. También reclamó esas medidas con urgencia “porque ya hemos perdido más de dos años” con la espera de dicha regulación que, encima, se ha mostrado insuficiente. “Reivindicaremos al Gobierno de España y a la UE, con una sola voz, que la industria hiperelectrointensiva reciba el mismo trato que tienen Francia, Alemania e Italia”, apuntó Luis Noguera, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés.

“Reivindicaremos con una sola voz el mismo trato que otros países” Luis Noguera - Cámara de Comercio de Avilés

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT, compartió la necesidad de que la nueva alianza “aborde, de manera inmediata, la puesta en marcha de medidas que compensen las deficiencias que presenta el estatuto electrointensivo”. El dirigente sindical también juzgó “necesaria una bonificación máxima por emisiones de CO2”, así como “la búsqueda de un mecanismo alternativo a la subasta de interrumpibilidad que en otros países se permiten mientras aquí se dice que es ilegal”. Fernández Lanero espera que en los próximos días haya un borrador que permita empezar a trabajar en alternativas.

La puesta en marcha de mecanismos que minimicen daños a las industrias electrointensivas es también una prioridad para José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias. “Hay que realizar un planteamiento de exigencia al Gobierno central para ganar tiempo y permitir a las empresas planificar inversiones y garantizar su futuro en Asturias”. Zapico lamentó que “hoy nuestra industria pesada es menos competitiva que hace una semana” y no dudó al afirmar que el estatuto electrointensivo aprobado por el Gobierno español “consolida un agravio comparativo, porque se fijan precios a la luz que ponen en riesgo la viabilidad de las empresas establecidas en Asturias, que son menos competitivas que sus homólogas europeas”. Zapico abogó por “sumar esfuerzos, buscar consensos y arrimar el hombro (...) para lograr una industria mas moderna y sostenible para que el corazón de Asturias no deje de latir”.

Recurso

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, emplazó al Gobierno autonómico a recurrir ante el Ministerio el estatuto porque, advirtió en el seno de la Alianza por la Industria, “las buenas intenciones se quedarán solo en eso, si el estatuto sigue vigente”. La dirigente popular preguntó qué ha hecho el Gobierno de Barbón en todo este tiempo, al tiempo que le instó a poner fin “a este ninguneo”. Mallada aprovechó ese foro para pedir al resto de partidos de la oposición “que apoyen de manera inmediata a nuestra gran industria”, votando a favor de la enmienda del PP que plantea compensar con un fondo de 40 millones a la industria electrointensiva, en el Pleno de hoy en la Junta. Susana Fernández, la portavoz de Ciudadanos en la Junta, valoró positivamente la iniciativa de la Alianza, “pero consideramos que este encuentro debería haberse planteado antes. Como siempre, llegamos tarde, ya que desde hace tiempo se sabía que el estatuto no iba a cumplir las expectativas”. Susana Fernández espera que este nuevo foro pueda evitar situaciones inasumibles para la industria asturiana, “aunque desde Ciudadanos tenemos más esperanzas que nos escuchen a nivel europeo que en el Gobierno central”.

“Hay que abordar de manera inmediata las compensaciones” Javier Fernández Lanero - Secretario general UGT Asturias

Daniel Ripa, portavoz de Podemos, defendió la necesidad de un marco a medio y largo plazo porque “solo con subvenciones temporales a tres años no se evitarán las deslocalizaciones”. Pidió un estudio comparativo sobre marcos legislativos y precios de la electricidad en otros países europeos y señaló como telón de fondo “la necesaria reforma del sector eléctrico, donde el problema de raíz de los precios es el oligopolio existente”. Ángela Vallina, portavoz de IU, destacó “el alto grado de coincidencia” de todos los agentes y señaló que la posición de Asturias “deberá defenderse en Madrid no mediante envío de propuestas, sino con reuniones entre los Gobiernos de Asturias y España”. La diputada de IU señaló que el PP no había sido tan constructivo: “Se confunden de escenario. Han hecho una crítica de lo habido y lo por haber, cuando se trataba de marcar una posición común sobre la defensa de Asturias”. Una reparo que también formuló Jorge Suárez, alcalde de Gozón y coordinador de la Comisión de Industria de la Federación Asturiana de Concejos, de la que es vicepresidente: “Hubo un consenso muy grande pero una interviniente estaba fuera de contexto. La representante del PP se equivocó de foro, sus palabras parecían más propias del parlamento”.

“Hay que plantear exigencias al Gobierno central” José Manuel Zapico - Secretario general de CC OO

Respaldo social

Adrián Pumares, secretario general de Foro, señaló como “responsabilidad del Gobierno del Principado defender los intereses de Asturias. Barbón no puede permanecer de brazos cruzados ante la discriminación del estatuto”. Y valoró “el respaldo de toda la sociedad asturiana, de los agentes sociales y de los partidos políticos”.

“Esta Alianza es positiva, pero debería haberse hecho antes” Susana Fernández - Portavoz de Ciudadanos

También Ignacio Blanco, presidente y portavoz de Vox, exigió “a Adrián Barbón contundencia para que Asturias obtenga lo que han conseguido la industria vasca, catalana o valenciana”. En su opinión, “no es de recibo que en Asturias el Gobierno siga justificando una transición ecológica alocada en la que pagarán los platos rotos los trabajadores asturianos”.

“Hace falta un marco estable para evitar las deslocalizaciones” Daniel Ripa - Secretario general de Podemos

Adrián Barbón no estuvo en la primera reunión de esta nueva alianza, pero se pronunció “alto y claro, sin paños calientes” sobre la cuestión ante el comité autonómico de la Federación Socialista, en su doble condición de Presidente del Principado y secretario general. “No estamos de acuerdo”, dijo, “con la regulación , que es una idea buena” pero, recalcó, “no entendemos como otros países pueden beneficiar las tarifas energéticas de una manera que aquí no se puede aplicar por mandato de la UE”.

“El PP se confunde de escenario, critica lo habido y lo por haber” Ángela Vallina - Portavoz de IU

La Xunta de Galicia, por su parte, reclamó al Gobierno central que “reaccione” con más medidas que “reduzcan el diferencial de 20 euros por megavatio frente a otros países competidores”, tras denunciar que el nuevo estatuto “no aporta soluciones ni certezas respecto al precio de la electricidad. Francisco Conde, vicepresidente económico, alertó de la que regulación aprobada la pasada semana “está poniendo en riesgo la viabilidad” de la industria gallega y reclamó un sistema de subasta de interrumpibilidad “con la figura del consumidor hiperelectrointensivo”.