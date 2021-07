El inicio de la campaña de verano y el fin del sellado automático de la cartilla, tras la histórica caída del paro en Asturias

El Gobierno del Principado destacó ayer que el número de parados ya está por debajo de los niveles de antes de la pandemia de covid, ya que en febrero de 2020, un mes antes de que se propagara el virus, había en Asturias 72.940 parados. No obstante, febrero suele ser un mes de incremento del paro tras la campaña de Navidad, y junio de descenso con la apertura de la campaña estival. Si se compara junio de 2021 con el último junio de antes de la pandemia, el de 2019, Asturias aún tiene 4.833 desempleados más.

Las causas de la caída del paro.

Pese a todo, la caída mensual del pasado junio de 7.582 desempleados, lo que representa el 9,48%, fue histórica y la anual, de 8.631 desempleados, el 10,69%, también fue superior a la media española. Gobierno regional, patronal FADE y sindicatos UGT y CC OO coincidieron a la hora de vincular los resultados a la evolución epidemiológica y los ritmos de vacunación. También destacaron que junio marca el inicio de la campaña de verano en la región (con buenas previsiones en el sector turístico) y que el sector servicios fue el que tiró del empleo.

La afiliación.

La creación de empleo fue muy inferior al descenso del paro. Asturias ganó en junio 3.864 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un aumento del 1,07%, hasta 366.526 afiliados. La diferencia entre reducción del paro y creación de empleo es de 3.718 personas. El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, destacó un factor que en parte puede explicar esa diferencia. “Hay que tener en cuenta el posible efecto que puede tener el hecho de que, desde el pasado 31 de mayo, se ha suspendido la renovación automática de la demanda de empleo que se había activado por la pandemia”, apuntó Zapico. En otras regiones, como por ejemplo la vecina Galicia, la renovación automática de la demanda de empleo (lo que popularmente se conoce como “sellar el paro”) se desactivó ya en enero y las cifras de parados inscritos en la oficinas de empleo cayeron en picado, muy por encima de las cifras de creación de empleo. En otras regiones el sellado obligatorio de la cartilla se reanudó el pasado 31 de abril y en otras con el fin del estado de alarma el 9 de mayo. Una de las pocas comunidades que prorrogaron la renovación automática fue Asturias. Lo hizo hasta el 31 de mayo, por lo que los posibles efectos de no actualizar al cartilla (lo que supone no figurar como desempleado aunque no se tenga trabajo y se busque) se empezaron a notar en junio.

La evolución.

El Principado encadena cuatro meses consecutivos de reducción del paro y cinco de creación de empleo, después de que en el último año se recuperaran 13.301 puestos de trabajo.

Los ERTE.

Al descenso del paro se suma la caída de afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. Al cierre de junio había en Asturias 7.380 trabajadores incluidos en ERTE tras registrarse una reducción de 2.119 respecto al mes anterior.

Por sectores, sexos y edades.

Durante junio, el paro bajó en todos los sectores, especialmente en el de servicios, con 5.487 desempleados menos, seguido del colectivo sin empleo anterior (-978), la industria (-538), la construcción (-383) y la agricultura (-196). Al contrario que en los dos meses anteriores, el descenso del paro benefició más a las mujeres, al bajar en 4.084 hasta situarse en 41.312. Mientras, en los hombres el descenso fue de 3.498 lo que sitúa la cifra de desempleados varones en 31.047. El paro descendió en todos los tramos de edad y destacó el retroceso del 16,45% entre los demandantes de empleo menores de 30 años, con 2.078 parados menos.

La contratación.

En Asturias se firmaron en junio 29.754 contratos, un 25,3% más que en mayo y un 58,6% más que en el mismo mes del año pasado, cuando todavía estaban vigentes importantes restricciones a la actividad. Del total de contratos firmados 2.167 fueron indefinidos, un 11,9% más que en mayo, y 27.587 tuvieron carácter temporal frente a los 21.833 registrados el mes anterior, un 20,9% más.

Las valoraciones.

Tras conocer estos datos, la directora gerente del Servicio Público de Empleo (Sepepa), Pilar Varela, señaló que el Gobierno mantendrá sus prioridades en el despliegue de todos los programas de inserción y políticas activas de empleo acordados con los agentes sociales en el marco de la concertación. La patronal FADE señaló que se empieza a notar de un modo más consolidado los efectos positivos de la evolución de la pandemia ligada a la evolución de la vacunación, por lo que consideró esencial acelerar en la medida de lo posible ese proceso e incidió en que “si no se debe bajar la guardia en el aspecto epidemiológico, tampoco en el económico”. Desde el ámbito sindical, UGT alertó de la mala situación de los jóvenes a la hora de incorporarse al mercado laboral y la del sector industrial, mientras que el secretario general de CC OO, José Manuel Zapico, destacó que, pese a la caída del paro, en Asturias hay aún 4.832 parados más que hace dos años.

Las cifras nacionales.

En el conjunto del país, el número de desempleados inscritos en los registros públicos de empleo volvió a marcar un descenso histórico en junio, al disminuir en 166.911 personas, mientras que la Seguridad Social ganó 233.056 afiliados, hasta superar los 19,5 millones. El paro registrado marcó la mayor caída en cualquier mes desde que hay registro (1996) hasta situar el número total en 3,61 millones de personas.

Los concejos turísticos del Oriente, donde más cae el paro

Los concejos más turísticos del Oriente de Asturias fueron los que registraron mayores tasas de descenso del paro en junio. Las buenas perspectivas para este verano –con buenos niveles de reservas– ha disparado la contratación en el sector servicios. Debido al clima asturiano, la temporada turística suele ser más corta que en los destinos del Sur y el Mediterráneo, y junio es considerado como el inicio de la campaña. Eso se nota en el mercado laboral y especialmente en las cifras de paro de los concejos más dependientes de la llegada de visitantes, concentrados principalmente en el Oriente de la región. En Cangas de Onís el paro bajó el 31,21% en junio; en Onís el 30,36%; en Ribadedeva el 28,71%; en Ribadesella el 26,26%; en Llanes 26,01%, y en Cabrales el 25,62%. En los municipios más poblados del centro de Asturias, el descenso del desempleo en junio fue mucho menor. En Oviedo el paro bajó el 9,46%; en Gijón el 7,99%; en Avilés el 16%; en Siero el 8,17%; en Langreo el 6,82%, y en Mieres el 7,79%. Desde la patronal FADE se destacó ayer que los últimos datos laborales positivos se están produciendo “en unos meses generalmente buenos y en comparación con unos datos de afiliación y paro extremadamente negativos”.