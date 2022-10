Luis Planas: "Lideramos la lucha contra la pesca ilegal, merecemos un respeto"

Luis Planas Puchades (Valencia, 1952) es el máximo responsable para la pesca en el Consejo de Ministros desde el año 2018. De expresión tranquila –pese a su confesable afición por el café–, se presta a lanzar una batalla legal contra la Comisión Europea por la aprobación del reglamento que veta la pesca de fondo en 16.400 kilómetros cuadrados, del Golfo de Cádiz a Gran Sol. “Salgo a ganar”, dice, como un mantra. En Bruselas le espera un ejército burocrático y de lobbies que, de momento y en apariencia, no parece que le arredren en exceso.

El Gobierno pidió esperar a las conclusiones de los abogados del Estado antes de anunciar un recurso al reglamento de los ecosistemas marinos vulnerables, de la pesca de fondo. ¿Qué le dicen?

Lo que yo ya intuía cuando vi la forma y el contenido del acto de ejecución. No se ha manejado la información científica más actual posible, que nosotros habíamos remitido ya a la Comisión. Toda la Política Pesquera Común está basada en la información científica, y estamos de acuerdo con ese principio. Lo que no puede ser es que cuando haya malos datos desde el punto de vista científico o para el sector pesquero, se apliquen a rajatabla, y que cuando tengamos buenos datos, digamos, se haga una segunda o tercera lectura. Eso, en mi opinión, no es correcto, no es justo y, sobre todo, rompe un principio de confianza. Esta es una batalla en la que me siento cómodo, aunque evidentemente lamento lo que están sufriendo nuestros pescadores. La Comisión debería reflexionar sobre si este es el mejor medio de mantener una relación de confianza con el sector.

📢 Buena noticia para nuestro sector #pesquero. Hemos conseguido la confirmación de la CE de la exclusión, por batimetría, de 41 de 87 áreas del reglamento de ejecución. Eso supone que la mayoría de la flota de arrastre continuará faenando en sus zonas habituales. Continuamos pic.twitter.com/ogwX0yhQod — Luis Planas Puchades (@LuisPlanas) 6 de octubre de 2022

¿Cuándo van a interponer el recurso?

La decisión está tomada: lo vamos a presentar y estamos en la fase de redacción. Están trabajando los servicios de la Abogacía del Estado con la colaboración, evidentemente, del Ministerio, y también la información que nos proporcionan el sector y las comunidades autónomas, que es siempre muy interesante. Pero hay un segundo aspecto en nuestra estrategia, y es que no hemos dejado de negociar con la Comisión. Hemos conseguido que se nos garantice que en las 41 zonas donde no se alcanzan los 400 metros de profundidad se puede operar, lo que salva a la inmensa mayor parte de la flota de arrastre. Pero nos queda tarea.

Con las artes fijas.

Me parece muy injusta la inclusión del palangre de fondo. Primero, porque no está mencionado en el informe de ICES. Segundo, porque es una modalidad pesquera que tiene la menor huella desde el punto de vista de los fondos marinos, y además es un sector, un segmento de la flota muy valioso. La próxima revisión tiene que tener lugar en noviembre, pero le hemos dicho a la Comisión que no vamos a esperar a noviembre. Yo creo que hay la impresión, dentro de la propia Comisión, de haber actuado con un poco de precipitación.

Entonces, ¿no pedirá la moratoria?

La estrategia pasa por la interposición del recurso y esta negociación en paralelo que estamos llevando a cabo. La suspensión de la aplicación del acto solo se puede pedir cuando se ha presentado la demanda como tal, no el anuncio de la demanda. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia es tremendamente restrictiva, tendría que ser algo que afectara al conjunto de un sector. Por tanto, los servicios jurídicos del Estado y yo mismo no vemos que haya una posibilidad de prosperar al respecto. Le pedí al comisario [Virginijus Sinkevicius] que suspendiera su aplicación, y me dijo que no. Es importante que tengamos un buen fundamento.

Usted, y el conjunto del Gobierno, es firmemente europeísta. ¿Entiende, de todos modos, el creciente antieuropeísmo en la flota? Porque ahora viene el plan de acción, con el que quieren cerrar a la pesca el 30% de las aguas comunitarias.

Nuestra pertenencia a la Unión Europea es una garantía. Yo creo que hay dos pilares de lo que es la España moderna: la Constitución de 1978 y el haber conseguido entrar en 1986 en la Comunidad Económica Europea. Es verdad que somos muy ambiciosos en muchas cosas, como en la preservación o la conservación de nuestro planeta. Pero a mí lo que me parece injusto es que muchas veces la gente piense en nuestros agricultores, ganaderos o pescadores como depredadores. Me parece profundamente injusto, son gente que nos alimenta bien todos los días. La tarea de la Comisión Europea es complicada porque tiene objetivos ambientales ambiciosos y, al mismo tiempo, debe tener en cuenta la realidad de sectores que tienen muchas veces dificultades para adaptarse a los cambios. De ahí la importancia, por ejemplo, del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura. Estoy luchando para que las inversiones en nuevos buques pesqueros puedan ser objeto también de financiación.

Ahora está prohibido.

Lo he dicho muchas veces: la pesca del siglo XXI no se puede hacer con los barcos del siglo XX, y para eso hace falta mucho dinero. Una inversión que a veces, teniendo en cuenta cuál es la realidad del sector pesquero y a pesar de la implicación de las entidades financieras, no siempre alcanza los márgenes de rentabilidad que permite una inversión a largo plazo. Es importante por la seguridad de las tripulaciones, para trabajar con mejores condiciones. Si queremos tener un relevo generacional necesitaremos que nuestros jóvenes vayan a un trabajo que sea rentable, pero también que se haga en condiciones que sean adecuadas. De todas formas yo soy optimista y lo digo claramente: la Comisión Europea debe respetar al sector, y sobre todo, tener muy claro que es una de las fuentes más seguras de provisión de proteínas de alta calidad.

Mientras cierra a la pesca áreas en aguas comunitarias, estamos disparando la compra de pescado de países con tarjeta amarilla por pesca ilegal o irregular. ¿Cómo se explica esto?

Entiendo esa preocupación. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que no es precisamente conocido por hacer informes que sean muy laudatorios de nadie, más bien al contrario, acaba de concluir que España está en cabeza de los países que mejor abordan el tema de la lucha contra la pesca ilegal. O sea que somos gente muy seria. Por lo tanto, yo creo que los que actuamos seriamente merecemos un respeto, esta es nuestra actitud. Por eso yo me siento en ese sentido tranquilo con el sector, porque hay una relación de confianza mutua.

¿Hay clases en Bruselas? La Comisión permite la actividad de megaarrastreros demersales como el Margiris, acusados documentalmente de arrasar decenas de hectáreas por sí solos. Y este es holandés.

No vivimos en un mundo perfecto, estas contradicciones ocurren. Hay base legal para ello, hay que decirle a la Comisión que actúe. Pero fíjese, desde que soy ministro, hemos tenido ya grandes retos: las negociaciones de TACs, el rendimiento máximo sostenible, el Brexit y ahora este reglamento. La verdad es que no hemos parado, pero yo creo que estamos saliendo razonablemente bien parados de esta. Yo comprendo que cualquier cosa que cambia respecto a lo que se hacía ayer, a cualquiera le preocupa, y a mí también, pero tenemos que tener capacidad de adaptarnos, tenemos que ser darwinianos.

¿Qué prevé de cara al reparto de cuotas para el año que viene?

Tenemos que ver qué nos pone sobre la mesa la Comisión y cuál va a ser el resultado. Hay dos partes. Están primero las consultas con Reino Unido, que son la parte fundamental de la negociación, y ahí es donde tenemos nuestras prioridades. Yo creo que los datos apuntan positivos para merluza del norte, rape, gallo y también con la cigala. Con mucha prudencia digo que parece que puede ser mejor que el año pasado. Pero estamos también con una negociación muy difícil.

Noruega.

Ahí tenemos que estar muy firmes, se lo dije al comisario. Medidas unilaterales como las adoptadas por Noruega o por las Islas Feroe no nos parecen positivas. Es decir, uno no puede auto atribuirse cosas porque sí. Evidentemente, Noruega es un país europeo y que no es miembro de la Unión, pero que con el cual tenemos una magnífica relación. Pero tenemos que aprender a respetarnos.

¿Le preocupa el descenso del consumo de pescado?

No veo un problema por sí solo, un problema de mercado. Efectivamente, hay unas tendencias que pueden ser ligeramente al alza o a la baja. Esto, desde luego, al sector pesquero le preocupa, pero también es verdad que los precios están al alza, lo cual es positivo desde el punto de vista de la rentabilidad. Y nuestras campañas promocionales del Ministerio son una muestra de que intentamos que la gente comprenda que es una parte básica de nuestra alimentación.

¿Están abiertos a reducir el IVA del pescado al 4%, como reclama el sector?

Este es un tema recurrente. Conozco la reivindicación de algunos representantes del sector, que han planteado esta reducción, pero a mí me parece que no modificaría las tendencias de consumo del pescado. Yo comprendo que hay a quien le gustan más o le gustan menos los impuestos. Los impuestos son necesarios para el funcionamiento de toda nuestra sociedad, de las instituciones públicas y también para las ayudas públicas. Por ejemplo, de los 18,8 millones que de forma directa hemos dado al sector pesquero más allá de los 20 céntimos de subsidio a los combustibles, y de los que 8,8 millones han sido para la flota pesquera gallega. Me parece respetable la opinión, pero, de acuerdo con lo que he hablado con el Ministerio de Hacienda, y esto es una decisión de Gobierno, no hay intención de cambiar la estructura del IVA.

¿Sería favorable a extender el subsidio de los 20 céntimos más allá de diciembre?

Está lógicamente vinculado a la decisión global que el Gobierno tenga que adoptar en relación con los precios de gasóleo y demás. Es verdad que se ha estabilizado ligeramente a la baja en las últimas semanas, pero yo soy ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y soy muy consciente de que el sector pesquero tiene con el combustible uno de los mayores costes de su actividad. Reflexionaremos sobre ello.

Ha venido en Conxemar, pronto se celebrará la feria Seafood en Barcelona. ¿Pueden convivir dos congresos de estas características en un mismo país?

Esta edición de Conxemar, es la confirmación de que tiene presente y futuro y que es perfectamente posible, en un gran país pesquero como España, que convivan dos ferias.