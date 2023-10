La inflación escala al 3,2% en Asturias por el alza de la luz, la gasolina y el aceite

La inflación escaló en Asturias hasta el 3,2% interanual en septiembre por el encarecimiento de la electricidad, el gas, los carburantes y alimentos como el aceite, cuya subida se ha disparado hasta casi el 40%, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El índice de precios de consumo (IPC) bajó en Asturias el 0,3% en tasa mensual –respecto a agosto–, pero se elevó al 3,2% en tasa anual, ocho décimas por encima de la inflación interanual registrada en agosto (2,6%) y la más elevada desde abril (4%).

La presión del petróleo. El repunte de los precios internacionales del crudo están alterando el mercado energético. En septiembre de 2022 habían bajado respecto a agosto los precios de la electricidad y de los carburantes en Asturias. Sin embargo, en septiembre de 2023 ha sucedido lo contrario: ambos productos energéticos, con gran peso en la cesta de la compra, se han encarecido. Los precios de la electricidad y el gas subieron en septiembre el 1,1% respecto a agosto y aunque sigue siendo más baratos respecto a los niveles récord del año pasado, el recorte quedó en el 30,2% (en agosto eran el 38% más baratos que en el mismo mes del año pasado). Por su parte, las gasolinas subieron en septiembre el 2,4% respecto al mes de agosto, lo cual eleva al 0,8% su tasa anual de inflación.

La cesta de la compra. Los alimentos y bebidas no alcohólicas se abarataron en septiembre el 0,7% con respecto al mes anterior, con lo que la subida interanual de la cesta de la compra en Asturias se queda en el 9,6%. Por primera vez desde marzo de 2022, la subida interanual de los alimentos en Asturias no es un tasa de dos cifras. Además, en lo que va de 2023, el encarecimiento de la cesta de la compra es del 4,8%, la tasa más baja registrada por una comunidad autónoma. Pese a ello, hay productos del supermercado que no han dejado de subir y el caso más espectacular es el del aceite, que en Asturias registró en septiembre una subida interanual del 39,9% y releva al azúcar (que se anota un incremento del 35,7%) como el artículo que más se encarece. Después de aceite y azúcar, lo que más sube es la carne de cerdo (17,1%); la carne de vacuno (17%); los huevos (15%); la leche (11,7%); las legumbres y hortalizas frescas (10,9%); el agua mineral, los refrescos y los zumos (10,7%), y los cereales y derivados (10,3%).

La inflación y los sueldos. La tasa de inflación del 3,2% registrada en septiembre en Asturias según el INE está ligeramente por encima del incremento salarial medio pactado por convenio en la región hasta septiembre, que es del 3,11% según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El contexto nacional y europeo. La tasa de inflación de Asturias es tres décimas inferior a la registrada en España, que fue del 3,5%. Según destacó el Ministerio de Economía, España se consolida como uno de los países de la zona euro con una menor inflación –tras haber descendido esta última en casi 5,5 puntos en el último año– y con mayor crecimiento.