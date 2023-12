Esto es lo que va a subir el subsidio por desempleo (y estos son los asturianos que lo cobran)

El Gobierno llegó a un acuerdo interno para aprobar ayer la reforma de los subsidios por desempleo en el Consejo de Ministros. Los subsidios son una prestación no contributiva a la que tienen derecho parte de los desempleados que han agotado previamente sus cotizaciones y que perciben actualmente en Asturias casi 14.900 personas con un gasto mensual de más de 10,6 millones

En las últimas semanas ha sido objeto de disputas en público y en privado de las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz que finalmente resolvieron ayer. "Este Gobierno no hace más que ensanchar derechos laborales. Somos el Gobierno de las políticas útiles", dijo Díaz tras el Consejo de Ministros. Las principales novedades del acuerdo consisten en un aumento de los importes del subsidio. Actualmente el pago es de 480 euros mensuales y ahora sube 570 euros que van disminuyendo según pasan los meses hasta volver a los 480 euros. También se amplía la cobertura, hasta permitir el acceso a unas 400.000 nuevos potenciales beneficiarios en España, principalmente temporeros del campo y menores de 45 años. Y si el parado encuentra trabajo, podrá compatibilizar el cobro del subsidio con su sueldo durante un máximo de seis meses.

La norma también incluye mayores mecanismos de control para minimizar el fraude, según Economía. Ahora habrán controles trimestral sobre si el beneficiario sigue cumpliendo los requisitos, con la obligación añadida de presentar declaración de la renta anual, como con el Ingreso Mínimo Vital.

Reformar el abanico de subsidios para simplificarlos y hacerlos más accesibles es una asignatura pendiente desde hace más de una década. El Gobierno de coalición no supo desencallarlo durante la pasada legislatura y ahora la UE reclama su aprobación para abonar el cuarto desembolso de los fondos europeos, de 10.000 millones. El enésimo choque entre las vicepresidentas fue solventado en el Consejo de Ministros. El texto no ha sido negociado con patronal ni sindicatos.

¿Cambian los beneficiarios?. La reforma del subsidio pasa por abrir el acceso a unas 400.000 personas. Hasta 250.000 actuales peones agrícolas ganarían acceso al extenderse el subsidio agrario a aquellas personas que trabajan en autonomías que no son Andalucía y Extremadura. Y es que hasta ahora solo los peones de dichas comunidades tenían acceso a esta paga. Y los 150.000 restantes serían menores de 45 años, que antes no podían cobrar, por edad, estas ayudas y ahora Trabajo quiere cubrirles también siempre que no tengan cargas familiares. Por el contrario, la propuesta de Trabajo pasa por derivar a unas 120.000 personas al Ingreso Mínimo Vital, la renta mínima estatal y que cuyos requisitos formales deberían modificarse para integrar a ese colectivo.

¿Cuánto y cuándo se cobra? En materia de importes es donde se ha producido un toma y daca más intenso entre Trabajo y Economía. Finalmente las cuantías definitivas obedecen a un punto medio. Durante los seis primeros meses el perceptor ingresará el equivalente al 95% del IPREM, actualmente 570 euros; entre los seis meses y el año, un 90% del IPREM, actualmente 540 euros; y a partir del año cobrará el 80% del IPREM, como ahora y que está en 480 euros. No obstante, para las personas mayores de 52 años no habrá escalones: cobrarán desde el primer día 480 euros.

¿Compatible con el empleo? Donde menos diferencias hay entre los departamentos es respecto a la voluntad de facilitar la reincorporación de los beneficiarios del subsidio a un empleo. Y en este punto Trabajo ha compensado la rebaja en cuanto a importe a cambio de mayor tiempo de compatibilidad. Finalmente será compatible durante seis meses, pero no con el 100% del subsidio. La cuantía de la ayuda será decreciente a medida que avance el tiempo.