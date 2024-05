El primer abogado del yonqui del dinero avala el registro en su despacho que propició la causa de Zaplana

Tras dos intentos fallidos, Ramiro Blasco el primer abogado del yonqui del dinero, Marcos Benavent, ha podido declarar como testigo en el caso Erial, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El abogado de Eduardo Zaplana ha intentado que declarara antes que el propio Benavent, pero finalmente ha comparecido pasado el mediodía.

Blasco ha relatado que el registro del 1 de junio de 2015 se produjo en un despacho adicional para recibir visitas, pero no es su despacho principal. El 25 de mayo venimos a comparecer ante el Juzgado de Instrucción 6 y contactamos con la Fiscalía Anticorrupción.

"Mi cliente quería colaborar"

"Mi cliente (el yonqui del dinero) quería colaborar y el 1 de junio manifestamos en el Juzgado de Instrucción 18 que queríamos entregar documentación (y aporta un documento que lo prueba). De otra manera no lo hubiéramos hecho. Y nos avisan que se van a realizar tres registros: mi despacho, la casa de Benigànim de Marcos Benavent y un tercero sin relación con este asunto".

En el despacho registrado por la UCO de la Guardia Civil en Valencia Blasco ha relatado que sólo "tenía documentación entregada por el hermano de Benavent para entregarlo al juzgado. El decano estuvo en todo momento, aunque llegué a renunciar a él. La UCO revisó las cajas y la documentación y después se la llevaron".

No hubo vulneración del registro

Benavent no puso pegas a que la UCO de la Guardia Civil registrara el despacho secundario de su abogado en Valencia (el principal lo tiene en Xàtiva). "Si un cliente mío hubiera puesto reparos hubiera tomado medidas. pero no obtuve la menor queja. Consideré que no hubo vulneración en el registro".

El día de la declaración por el caso Erial, Blasco ha relatado que Benavent había sido citado a declarar pero carecía de transporte. Yo no podía asistirle y se le buscó un transporte, con el compromiso de devolverlo. Él nunca me comunicó ningún problema o que alguien lo maltratara o nada".

Seis años después de hacerse cargo de la defensa de Benavent, el yonqui del dinero decide prescrindir de los servicios de Ramiro Blasco. "Cuando decide que no sea su abogado no tiene por qué darme explicaciones. Después de dejarlo, le dije que ya no podía hablar con él. Él me dijo que no quería hablar del caso Taula y que quería hablar conmigo de la ilegalidad de los papeles del sirio".

El abogado Ramiro Blasco ha señalado también que una hermana de Marcos Benavent se puso en contacto con él hace tres semanas. "Me dijo que si decía que el registro de mi despacho era ilegal, Marcos se reconciliaría conmigo", ha relatado.

Ya en respuesta al abogado de Zaplana, Ramiro Blasco ha señalado que "es falso" que Benavent hubiera reservado en una carpeta personal determinada documentación. "En ningún momento me reveló que hubiera documentación que no tuviera nada que ver con el caso Taula".