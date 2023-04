"Espero responsabilidad", avisa la Alcaldesa a los ediles del PSOE antes de votar el Plan de Movilidad

Ya está puesto negro sobre blanco. La votación del Plan de Movilidad Sostenible 2023-2032 ha quedado incluida en el orden del día del Pleno del próximo jueves –el último ordinario de este mandato– como el punto número 10 de la sesión. El último a debatir antes de entrar en las proposiciones de los grupos de la oposición. La alcaldesa, la socialista Ana González, le ha mantenido el pulso a la dirección local de su partido, que exigió que el documento no llegara al Pleno. Ahora, toca ver que pasará en esa votación dentro de un grupo municipal socialista tensionado al máximo por el enfrentamiento interno que se vive en el PSOE gijonés. Todas las miradas están puestas en los tres ediles afines a la dirección de Monchu Garcia: Marina Pineda, Natalia González y José Ramón Tuero.

La regidora, Ana González, se mostraba ayer confiada en el voto a favor al Plan de Movilidad de todo el grupo socialista. "Espero la responsabilidad de las personas, como a lo largo de todo el mandato", indicó la regidora tras enfatizar que "lo llevábamos en el programa electoral" y asegurar que no temía que algún concejal rompiera la disciplina de voto del grupo. "No temo nada, no soy una persona temerosa. Tener miedo es muy paralizante", concretó.

González reivindicó tanto el proceso seguido para desarrollar el Plan como el respaldo conseguido por el documento, que superó la tramitación exigida por el gobierno del Principado, cuenta con un informe favorable de la secretaria general de Pleno que lo considera obligatorio en el contexto legal actual y fue avalado por el Consejo sectorial de Movilidad como espacio donde tiene voz la sociedad civil.

"Debemos ser consecuentes con los procedimientos de trabajo. Si han valido para algunas concejalías y áreas, me imagino que también valdrán para esto. No veo diferencia respecto a otros planes aprobados en este mandato", especificó la Alcaldesa ahondando en el primer argumento.

Y sobre el segundo recordó la Alcaldesa de la ciudad que "es un plan aprobado por mayoría en el Consejo de Movilidad, con 21 votos y reconociendo los cambios que hemos hecho a través de la negociación con distintos colectivos, asociaciones y partidos políticos. Y hay un informe jurídico que avala el proceso y la necesidad de cumplir con la legalidad. Parece que se nos olvida que tenemos la necesidad de contar con una ordenanza y un plan de Movilidad en este año". Tampoco ve otro escenario que no sea el de la aprobación del Plan el concejal del área, Aurelio Martín, edil de IU. El Plan tiene garantizados los votos de los tres ediles de Podemos-Equo y el rechazo de los concejales de Ciudadanos, Foro, PP y Vox.

Pero el Plan de Movilidad no es el único documento polémico que busca su aprobación en el Pleno del jueves. También está incluido en el orden del día la aprobación del reglamento de aconfesionlidad o laicidad municipal. Salvo una ruptura de última hora el reglamento tiene asegurada su aprobación con el apoyo de los tres grupos municipales de la bancada de la izquierda. Otro asunto que generó bronca política en el Ayuntamiento y que llega al Pleno, aunque solo para dar cuenta del resultado, es el dictamen de la comisión de investigación sobre el pozo de tormentas de Hermanos Castro.

El Pleno también incorporará una declaración institucional en referencia al vial de Jove. Una iniciativa que ayer llevaba a la Junta de Portavoces el edil de IU, Aurelio Martín, y cuyo texto definitivo está ahora mismo en fase de elaboración para buscar el consenso de todos los grupos municipales. En todo caso, e independientemente del grado de dureza en las referencias a la Ministra de Transportes, la exigencia final es que se reúna con el Consejo Social de la ciudad, como se le pidió por escrito hace meses, y que licita las obras antes del 28 de mayo, día electoral.