Alcaldesas de Gijón,

Concejales y Concejalas,

Autoridades, señoras y señores,

Mis primeras palabras como alcaldesa quiero que sean de agradecimiento a todos las vecinas y vecinos de Gijón, a todos los votantes de cualquier fuerza política por su participación en el proceso electoral, un ejemplo de madurez política y democrática de todo el colectivo social gijonés. También han de ser para reafirmar mi compromiso con Gijón y con su ciudadanía y mi promesa de que no voy a defraudarles al haberme elegido por tercera vez para ocupar el cargo de alcaldesa, el puesto más importante de la representación ciudadana. Aún siendo veterana en estas lides, es difícil sustraerse a la emoción en estos momentos porque presidir la Corporación Municipal de Gijón es el mayor honor al que puede aspirar cualquier persona que viva en esta ciudad, que la sienta con pasión y que la disfrute en todo su esplendor, como merecemos disfrutarla todos. Por eso mi agradecimiento inicial y mi promesa de que voy a entregarme enteramente a la defensa de los intereses de Gijón, tal como decidí cuando me presenté como candidata a la alcaldía.

Las recientes elecciones nos han legado una representación ciudadana plural, en la que figuran todas las corrientes políticas importantes de la España de 2023, lo que es indicativo de que nuestra comunidad está abierta a todas las tendencias ideológicas del momento, buena prueba de que formamos un colectivo social cosmopolita, abierto y receptivo a todas las ideas de la contemporaneidad. Por decisión ciudadana el triunfo electoral ha correspondida a las fuerzas del arco del centroderecha, que hemos logrado en conjunto cerca de 75.000 votos, una auténtica “mareona” que nunca había conocido Gijón y que nos permite decir que con estos datos hoy HACEMOS HISTORIA, al lograr un respaldo mayoritario de la población a la alternativa que representamos la derecha y el centroderecha.

Dentro de este arco de fuerzas le corresponde presidir la Corporación a mi partido, Foro Asturias, un partido con un proyecto para Asturias y para Gijón

Aspiramos, como hemos hecho siempre, a un acercamiento de posturas entre los dos polos políticos, un pacto que de satisfacción a ambos, lo que en la Transición Democrática, denominamos “consenso”. Nuestro liberalismo parte de la defensa a ultranza de las libertades individuales y de todos los comportamientos que se ajusten a los principios constitucionales, evitando que reglamentos o normativas locales puedan impedir en Gijón lo que en el resto de España no es sólo legal sino normal. La convivencia en libertad es el contexto idóneo para avanzar hacia el progreso colectivo, con la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos que hay que equilibrar con la protección del medio natural que nos rodea y que hemos de transferir a las generaciones venideras. Nuestro proyecto político se remata con la vocación asturianista en defensa de nuestra tierra, de su cultura milenaria y de sus marcadas señas de identidad patentes en el ámbito cultural, en el carácter de la ciudadanía y en su capacidad para afrontar retos señalados.

Como gran representante del pensamiento político asturiano, nuestro ideario es heredero de Jovellanos, el político, escritor y benefactor gijonés que nos abrió las puertas de la contemporaneidad y que marcó la senda del progreso en nuestra villa, cuya estela seguimos al considerar que su pensamiento ilustrado y reformador es un manual de progreso en el campo de la economía, de las costumbres y de la cultura. Las primeras reformas que convirtieron nuestra villa en una ciudad procedieron de Jovellanos y esa vocación de mejora y progreso ha de presidir también nuestras actuaciones en la actualidad. También nos sentimos herederos del movimiento político surgido hace cien años en España encabezado por el Partido Reformista del gijonés Melquíades Álvarez, que entre 1913 y 1922 venció en las elecciones municipales de Gijón y gobernó en el municipio con alcaldes tan señalados como Dionisio Velasco, Ramón Fernández o Gil Fernández Barcia. Estas son nuestras señas de identidad que se vinculan tanto con el pensamiento político democrático europeo como con los movimientos progresistas que surgieron en Gijón y se proyectaron por toda España hace cien años y cuyo legado democrático nos enorgullece.

Hacemos historia también porque cuatro de las seis fuerzas políticas presentes en esta Corporación, entre ellas las tres que respaldan la investidura, están encabezadas por mujeres, un dato que confirma la modernidad de nuestra ciudad y la igualdad entre sus habitantes, pues este hecho no es el resultado de una discriminación legislativa sino de una decisión de la ciudadanía que apuesta por la valía y el talento. Con esta Corporación Municipal llegamos al primer cuarto del siglo XXI con un Ayuntamiento presidido por mujeres y el término “alcaldesa” ha sustituido al de “alcalde” hasta el punto de que todos los menores de 24 años han sido regidos en el ámbito municipal por mujeres. Este hecho sin duda contribuirá a reafirmar nuestro compromiso de igualdad real, que no se queda en aspectos formales, y nuestra promesa de que nadie se va a sentir marginado ni aludido en razón de su sexo, raza o condición social.

HACEMOS HISTORIA, además, formando el primer gobierno de coalición de centro derecha del período democrático iniciado en 1978 con el fin de dar estabilidad al mandato y de formar un equipo de gobierno sólido y coherente que representa en su justa proporción a las tres fuerzas políticas que lo constituyen.

Gijón ha conocido varios pactos de gobierno municipales protagonizados por partidos de izquierdas y nosotros ahora damos ese paso por vez primera porque la voluntad ciudadana así lo ha querido y porque somos conscientes de la necesidad de activar una gestión política compartida y ágil, en la que el debate no se interponga en la actuación de los responsables de las distintas áreas. Nuestro compromiso público figura en el acuerdo de gobierno que hemos firmado con las fuerzas de la investidura y que recoge un programa común, una distribución de las áreas de gobierno y una reorganización de los órganos municipales con participación proporcional de los partidos firmantes.

No es el momento ahora de retomar esos documentos, pero sí me gustaría exponer a la Corporación y a la ciudadanía algunos de los principios que guían este programa de gobierno, los que resultan más novedosos y los que creemos que van a posibilitar un cambio en Gijón, un cambio hacia el progreso que es uno de nuestros principales objetivos. Defendemos una administración municipal descargada de burocracias que ralentizan su funcionamiento, con una gestión clara y trasparente ante la ciudadanía que promueva su participación, por lo que hemos acordado una reorganización de algunos servicios y una mejora del organigrama de los responsables municipales. En esta nueva etapa, nuestra administración local pondrá especial empeño en la consecución de fondos europeos mediante una gestión directa de los mismos, enfocada a generar economía productiva y a inducir la creación de empleo. La viabilidad de algunos de nuestros proyectos, la renaturalización del río Piles o el futuro de Naval Gijón por ejemplo, puede estar ligada al aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece Europa.

El segundo de los pivotes de nuestros acuerdos es la reducción de la fiscalidad que sufre la ciudad, sin perder calidad en los servicios que recibe la población. Gracias a una administración más eficiente podemos intervenir en el ámbito fiscal con la congelación o la reducción de impuestos, sin poner en peligro el equilibrio presupuestario que es otro de nuestros objetivos. La reducción fiscal afectará a las familias y a las empresas, en especial a las pequeñas empresas que son las que dinamizan el tejido productivo, y servirá para invertir y generar empleo, la prioridad a la que van dirigidas todas nuestras iniciativas políticas. Generar empleo es el objetivo no solo de una concejalía sino de toda la Corporación, empleo útil y válido para incorporar a las personas sin trabajo y para impulsar el progreso de la ciudad.

Otro eje relevante de nuestro acuerdo es el que se refiere a la movilidad, pues quedará suspendida la ordenanza sobre el tema que tan lesiva ha sido para miles de gijoneses, en especial los de menor poder adquisitivo, los que poseen automóviles sin etiqueta medioambiental. En la misma línea nos comprometemos a la rehabilitación de la circulación en el Muro que en poco tiempo retornará a su antiguo diseño manteniendo la doble circulación y el carril bici en su anterior localización. Reordenar la movilidad en Gijón se hará con un nuevo proyecto que no margine a ningún colectivo y que permita a los ciudadanos decidir el medio de transporte que desee, con las limitaciones que sean comunes a ciudades de similar población.

Hay otras cuestiones también importantes que no se recogen en los acuerdos citados y que deseo remarcar. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿A qué modelo de ciudad aspiramos?

Deseamos que Gijón siga siendo una ciudad abierta, plural, acogedora e integradora, como siempre ha sido. Fue generosa, como reflejan testimonios de todas las épocas, pero su función acogedora destacó en la década de 1960 al recibir miles de emigrantes procedentes del resto de Asturias y de toda España que se integraron en la ciudad, donde la sociedad civil acuñó el eslogan de “Gijón, una ciudad para todos”. Así ha de seguir siendo en la actualidad incorporando a los miles de emigrantes de otros países de todo el mundo que acuden a nuestra ciudad, con el deseo de ser ciudadanos de pleno derecho, de mejorar sus condiciones de vida y de integrarse en la vida laboral y social.

Deseamos que Gijón mantenga su vocación regional de líder del desarrollo de Asturias con un sector industrial poderoso, respaldado por un sector de servicios donde el conocimiento y la innovación tengan el máximo reconocimiento. Nuestro tejido empresarial es variado y, sin olvidar a las grandes empresas industriales, hemos de prestar una especial atención a las pequeñas empresas y a los autónomos, facilitando su funcionamiento y progreso, sin escollos burocráticos ni cargas excesivas. El futuro de Gijón es el futuro de Asturias, queremos que nuestra ciudad sea la punta de lanza del progreso regional gracias a sus comunicaciones, su tradición empresarial, su capital humano y su liderazgo emprendedor, un reto que debe tener muy presente la máxima institución municipal.

Deseamos un Gijón que impulse todo su potencial turístico y cultural, una de nuestras asignaturas pendientes, un Gijón que atraiga a las personas y a las empresas a instalarse en la ciudad, donde tanto el centro, como los barrios y la zona rural se conviertan en espacios atractivos, diferentes y, sobre todo, seguros.

Deseamos una ciudad alegre, viva y dinámica en la que se mezclen vecinos y visitantes, en la que convivan automóviles y bicicletas, en la que se programen todo tipo de espectáculos legales, una ciudad que cuente con una imagen turística bonita y estética, que conjugue modernidad y tradición, y que atraiga nuevos visitantes.

Ese Gijón plural, abierto, en constante progreso, ese Gijón tesoro que todos sentimos y que tanto nos enorgullece, ese Gijón querido en el que vivimos, va a ser el objeto de todos nuestros desvelos y al que vamos a dedicar todo nuestro empeño.

Y ya para acabar he de decir que abordamos el nuevo mandato con la responsabilidad que nos otorga el apoyo de la ciudadanía que ha valorado la actuación de nuestros predecesores y las alternativas que se les planteaban y ha elegido a los partidos del centro derecha para dirigir este municipio. En mi caso me siento sumamente honrada de ocupar la presidencia municipal por tercera vez, una nominación que acentúa aún más mis deseos de darlo todo por Gijón y que me entusiasma porque me permite igualar a dos de los alcaldes anteriores que gobernaron también en coalición como fueron Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso, dos políticos que han quedado ya en la historia de nuestra ciudad.

Llego a la alcaldía con el apoyo de tres partidos que representan al 53% de la ciudadanía y me siento con el respaldo de la mayoría de nuestra ciudad. En esos resultados electorales se basa la legitimidad de nuestro mandato que se caracterizará por la trasparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, por la buena gestión de los recursos públicos y por un liderazgo que se apoyará en la sociedad civil para favorecer la participación ciudadana.

Hoy adquiero el firme compromiso, ante el Pleno y ante la ciudadanía, de que no voy a defraudar la confianza depositada. Voy, vamos, a dejarnos la piel en la defensa de lo que consideramos lo mejor para Gijón, cueste lo que cueste y nos cueste lo que nos cueste. En ese compromiso está la esencia de nuestro trabajo y la garantía de nuestro futuro.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.